宋怡慧／風吹稻浪處，誰能歡笑收割？從古人吟詠芒種 體會耐心蘊藏的智慧

芒種本是播下帶有芒刺穀物的時節。熾熱的陽光灑落，剛插完秧的稻田泛起粼粼波光，恰如農人的辛勤在光影間躍動。

昔日，農夫們低頭彎腰於田間耕作，完美詮釋著我們自幼琅琅上口的「汗滴禾下土，粒粒皆辛苦」的詩句－－這是對莊稼人揮汗如雨工作的真摯頌歌。而今，在喧囂忙碌的城市叢林裡，我們早已遠離了稻田的泥土芬芳，漸漸失落對節氣更迭的敏銳感知和親密連結。

然而，自然運行的恆久節奏，從未與我們生活韻律背離。

芒種的到來無聲地提醒我們：生活不僅是及時把握稍縱即逝的時機，更是在不確定的未知中尋覓真實的篤定，讓如火的熱情點燃進化的可能，以堅韌的努力提升自我升級的成果。同時，它也深情叮嚀：在揮汗耕耘與歡笑收穫之間，耐心與毅力或許是生命最深沉也最強大的力量：靜候成熟的時機，坦然無欲地接受結果。

當我們學會以農人的誠懇目光審視自身的工作與生活，便能洞悉生活的不確定性，實為生命的常態。唯有日復一日的修練，提升自身的軟實力，才能使自己的潛能不斷開展、能力進化。一如農夫精心耕耘，無論是面對狂風驟雨的挑戰，抑或豔陽高照的考驗，都無所畏懼。我們都以莊稼人篤定的耐心與執著，辛勤耕耘生命的沃土。因為我們深知劉潤說的：硬技能或許能帶我們「上場」，而軟技能卻是讓我們的人生不斷「升級」的關鍵。

耐心等待的農耕智慧

當我們真正領悟播種與收穫之間，須學會與自然四時和諧共處，須懂得感激生命旅途中每份微小的恩賜，我們的內心世界才能真正豐盈起來。正如史丹佛大學傳奇教授詹姆士.馬其(James G. March)那句充滿智慧的洞見：「老師的工作是構建一個世界，使人們得以通過自己的眼睛，發現自己應當踐行的道路。」而千百年來詩人筆下的芒種意象，亦教會我們：真正的進化與蛻變，不僅倚靠知識的積累與技藝的精進，更需要那份源自內在的堅持與等待的智慧。

正如詩人范成大在〈梅雨五絕〉中所寫，在青黃不接之際，我們只需再忍耐些時日，心中的「蚤秈稻」便可登堂入席。透過描寫芒種的詩句，我們彷彿看見彎腰插秧的農人，汗水落入泥土，終因懷抱希望、耐心等待，方能迎來生命的豐收。這份面對困境的沉穩與堅持，正是生命進化的智慧－－

乙酉甲申雷雨驚，乘除卻賀芒種晴。 插秧先插蚤秈稻，少忍數旬蒸米成。

「乙酉甲申雷雨驚，乘除卻賀芒種晴。」古人云：「春爭日，夏爭時」，其中「爭時」道出芒種時節農事的緊迫與繁忙。詩句描繪雷雨過後的晴朗天空，彷彿是上天賜予的及時恩惠，讓辛勤的農人得以把握稍縱即逝的良機，將嫩綠的秧苗輕輕插入稻田中。詩中不僅刻畫了芒種時節特有的「搶種」節奏，也流露出詩人對豐收的殷切期盼。

「插秧先插蚤秈稻，少忍數旬蒸米成。」這樸實的詩句點出只要耐心等待數十日的時光，香氣四溢的米飯便會如期出現在餐桌上。詩人也道出耐心背後蘊藏的深遠智慧－－對自然規律的敬意，對時序流轉順應的和諧。這份來自農耕文明的觀察，「耐心」不正是我們在當代快節奏社會中最應重拾的「返璞歸真」能力嗎？

真正具有創新價值的進步，從來不是一蹴而就的，而是在時間的醞釀中慢慢成熟。正如我們常看到的現象：進化的力量正如「成長型思維」(Growth Mindset)，最有價值的成長，不是瞬間迸發的靈感，而是透過持續不懈的努力與靜心等待，最終綻放自我實現的光彩，這就是毅力「耕耘」出來的成功滋味。

順勢而為的啟示

推窗而立，晚風送來陽台上梔子花的幽香。遙想千年前詩人筆下的芒種景象，恍惚間，記憶裡初見新稻的喜悅，以及清香浮現的驚喜，在此刻突然湧現。竹笠蓑衣漾開的身影映入眼簾，耳邊似乎響起兒時阿公在田間與人唱和的歌聲。范成大筆下變化萬千的芒種時節，雖與今日相隔千年，但對披星戴月的辛勤工作者而言，對「新秧入泥時」的相同企盼卻與今日你我的心境無異。

秧苗懂得何時抽穗，蟬蛹知曉破土的節奏，而我們呢？是否該重新思考自己與自然、與時間、與生活的緊密關係？生命的進化從不背離自然的韻律，而是在每一次躍進的時刻，尋回莫忘初衷的信念，拾回那些被遺忘的生命溫柔。

當我們彎腰插下翠綠的人生希望時，我在芒種的節令彷彿讀懂了自然輕聲訴說的密語：時光從不催促萬物成長，而是讓一切順應天地的週期，在週期中順勢而為，善用時機做出規劃與行動。農人的菱歌聲在稻田間飄盪，此刻，芒種的智慧恍若穿越千年時空，向我低語著收割與進化的人生密碼。

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