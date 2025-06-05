新聞中的公民與社會／綠色和平告經濟部敗訴收場 看用電大戶條款法律爭議與政策成效

一、時事掃描

台灣首件氣候訴訟！用電大戶條款成效不彰 綠色和平提告敗訴 綠色和平基金會等認為經濟部「用電大戶條款」對企業再生能源設置要求過低，並無有效規範企業也無助於減碳，侵害人民基本生存權利，提行政訴訟請求法院令經濟部修正條款，也是台灣首件氣候訴訟，一審裁定駁回，被最高行政法院廢棄發回更審。台北高等行政法院今判決綠色和平等團體敗訴，可上訴。【2025/5/8聯合報】

二、命題趨勢

本新聞聚焦於「用電大戶條款」的法律爭議與政策成效，綠色和平基金會等認為政策失靈，因此以生存權與氣候正義為訴訟主軸，卻遭法院以缺乏公法上請求權為由，判敗訴。對應108核心素養面向為：A2法治素養、A3公民行動、C1系統思考、C3多元價值判斷。本新聞命題關鍵詞：氣候變遷與能源轉型政策、人民環境權與公共利益、氣候訴訟、政府與企業的減碳責任、環境基本法與氣候治理等。

三、牛刀小試

2025年，綠色和平基金會、環境法律人協會與4位公民提起我國首宗氣候訴訟，主張經濟部制定的「用電大戶條款」規範過於寬鬆，無法有效促進再生能源建置與減碳，違反《再生能源發展條例》與《環境基本法》的立法精神，並侵害人民的生存權與環境權。台北高等行政法院以人民對法規命令僅具提議權、不具請求權為由判決敗訴，引發社會對我國訴訟制度與氣候治理責任的關注與討論。從民主治理與法治原則的觀點來看，下列何者最能回應本案所揭示的核心問題？

(A)需等待立法，才能透過訴訟要求行政部門訂定特定的政策

(B)即使政策成效不足，只要程序合法，就無需接受司法審查

(C)當氣候風險尚未造成具體損害時，法院不宜受理相關訴訟

(D)強制企業減碳恐影響經濟發展，政府應以輔導與鼓勵為主

答案：A

解析：(B)程序正義固然重要，但若政策未能有效達成法定目標（如減碳、推動再生能源），人民有權主張實質正義，提出司法審查。(C)氣候訴訟強調風險常為潛在性、跨世代性，多國已接受「尚未發生的危害」可構成訴訟基礎。若損害已發生，將難以補救，違反預防原則與氣候正義。(D)鼓勵機制成效有限，氣候治理需透過法律、稅制、配額等有約束力的制度，以確保企業確實履行減碳責任。

四、歷屆試題

某地區因氣候乾燥，雷暴閃電誘發的火苗引發大規模森林野火，經濟損失慘重。此地是著名的葡萄酒鄉，葡萄酒產量占該國的90%，但森林野火波及並燒毀許多葡萄園和酒莊，嚴重影響當年葡萄酒市場。有學者認為，此極端氣候與該國過高的排碳量有關，主要來自石油的消耗。為避免災害再次發生，該國政府將於2035年禁止燃油車的使用並逐步改用綠能發電。此舉不利多數產業的發展，引發許多業者不滿。下列何者最能呈現該國面臨的問題？(2022學測)

(A)石油消耗過多造成油價高漲，迫使政府改用綠色能源的問題

(B)氣候的變遷導致環境保護與生產成本之間所面臨的兩難問題

(C)綠能發展與作物轉型兩者之間將形成資源配置上的取捨問題

(D)葡萄酒產業使資源消耗殆盡，進而造成氣候變遷與環保問題

答案：B

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