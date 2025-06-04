寫作教室／以詞為橋：會考圖像作文的解題策略

大考寫作測驗的目標，在於考驗同學們表達經驗見聞和情感思想的綜合語文能力。

雖然每屆出題方向略有不同，但大抵透過境況類比來引導思考，反映出三個趨勢：一是圖表分析與討論，側重整理與解讀資訊的能力；二是要求選擇相關的經驗見聞來佐證論述，考驗能否正確取材、提供論據；三是考驗我們對於個人、他人與社會處境的多元觀點。

本次會考作文題目，請同學以「盲目、冒險、耽溺、自由、選擇、牢籠」等候選詞彙，說明兩隻倉鼠的不同狀況。題目所欲探問的核心，是我們如何看待生命中不同的價值選擇以及對這些價值的詞彙定義。

因此在解題時，首先須挑選一個適切詞彙，再說明該詞與圖像的「關聯」。

這裡的「關聯」並非簡單「對照」或「命名」，而應進一步解釋為什麼所選的詞能代表圖像中的意義？

例如選擇「冒險」，需聚焦在倉鼠不同行動背後所顯現的意志與態度差異。並延伸談論自己在日常生活中曾如何突破慣性的選擇。比如放棄安穩的補習班生活，改為參加陌生的社團；或是在一次校園演講比賽中鼓起勇氣報名，面對舞台上的恐懼。

寫作時要特別注意三個關鍵點：一是明確表達自己選擇的詞彙，點出圖像中的哪些細節支持這個選擇；二是在解釋詞彙與圖像的關聯後，再進入自身經驗或觀察層面，切勿混為一談；三是在收尾段落中嘗試提出省思或價值判斷。

此外，須注意勿過度延伸經驗而忽略題目核心，導致通篇像是單一事件敘述，卻與圖像情境關聯薄弱。或誤以為只需選詞寫一篇「以某詞為主題」的作文，未能在文中處理圖像與詞彙間的連結說明，從而偏離題旨。

這次的會考作文題目不僅測驗語文能力，更挑戰同學們能否從生活情境中看出象徵意義，以詞為橋，建構出個人經驗與圖像之間的深刻對話。只要把握住「詞—圖—人」三者之間的連結邏輯，文章就有機會兼具深度與溫度。

商品推薦