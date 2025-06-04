寫作教室／以詞為橋：會考圖像作文的解題策略
大考寫作測驗的目標，在於考驗同學們表達經驗見聞和情感思想的綜合語文能力。
雖然每屆出題方向略有不同，但大抵透過境況類比來引導思考，反映出三個趨勢：一是圖表分析與討論，側重整理與解讀資訊的能力；二是要求選擇相關的經驗見聞來佐證論述，考驗能否正確取材、提供論據；三是考驗我們對於個人、他人與社會處境的多元觀點。
本次會考作文題目，請同學以「盲目、冒險、耽溺、自由、選擇、牢籠」等候選詞彙，說明兩隻倉鼠的不同狀況。題目所欲探問的核心，是我們如何看待生命中不同的價值選擇以及對這些價值的詞彙定義。
因此在解題時，首先須挑選一個適切詞彙，再說明該詞與圖像的「關聯」。
這裡的「關聯」並非簡單「對照」或「命名」，而應進一步解釋為什麼所選的詞能代表圖像中的意義？
例如選擇「冒險」，需聚焦在倉鼠不同行動背後所顯現的意志與態度差異。並延伸談論自己在日常生活中曾如何突破慣性的選擇。比如放棄安穩的補習班生活，改為參加陌生的社團；或是在一次校園演講比賽中鼓起勇氣報名，面對舞台上的恐懼。
寫作時要特別注意三個關鍵點：一是明確表達自己選擇的詞彙，點出圖像中的哪些細節支持這個選擇；二是在解釋詞彙與圖像的關聯後，再進入自身經驗或觀察層面，切勿混為一談；三是在收尾段落中嘗試提出省思或價值判斷。
此外，須注意勿過度延伸經驗而忽略題目核心，導致通篇像是單一事件敘述，卻與圖像情境關聯薄弱。或誤以為只需選詞寫一篇「以某詞為主題」的作文，未能在文中處理圖像與詞彙間的連結說明，從而偏離題旨。
這次的會考作文題目不僅測驗語文能力，更挑戰同學們能否從生活情境中看出象徵意義，以詞為橋，建構出個人經驗與圖像之間的深刻對話。只要把握住「詞—圖—人」三者之間的連結邏輯，文章就有機會兼具深度與溫度。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言