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圖表看時事／改名掀反彈…全國316條中正路、50.9萬人受影響 一圖看地方政府說法

聯合新聞網／ 記者張曼蘋吳淑玲陳敬丰／連線報導
內政部要求全國中正路改名，引發地方反彈，內政部昨天改口，將在取得共識後再依法推動。記者曾吉松／攝影
內政部要求全國中正路改名，引發地方反彈，內政部昨天改口，將在取得共識後再依法推動。記者曾吉松／攝影

內政部在賴清德總統就任周年前夕預告，要將全台灣的「中正路」改名，內政部長劉世芳日前再以中原大學大樓改名及台南湯德章大道為例，盼各縣市政府推動改名，引起地方政府反彈後，內政部昨天改口強調，促進轉型正義條例雖有明定中正路需改名，但是由地方政府主責辦理，會持續與地方及居民溝通，取得共識後再依法推動。

綠委：藍縣市過半 內政部要更細緻溝通

不具名綠委坦言，這不能說內政部態度轉變，因推動轉型正義是重要政策，內政部只是改用更細緻的角度思考去和地方政府溝通，不過在目前台灣過半縣市皆是藍營執政情況下，「如果內政部至今都還無法與地方政府達成共識，那當然不宜推動。」

內政部在五月十八日針對中正路改名表示，已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通。

劉世芳當時指出，六七七件列管威權象徵案除了涉及「中正路」改名外，還包括蔣介石的塑像、銅像的移除，進度較慢的單位包括國防部、教育部，以及台北市、桃園市、台中市等地方政府。此話一出引發地方政府、民意代表的大反彈。

內政部雖未強迫改路名，但已造成地方縣市無所適從。地方人士表示，各縣市光是更改小巷弄的名稱就需要耗費龐大人力，何況是凡涉及到「中正路」地址的證件都要更換，若以新北為例，計算換門牌及規費及無形人力成本，六千萬可能還不夠。

台南湯德章大道 戶籍資料根本沒有

地方人士也說，台南看似有配合改名湯德章大道，但只是在路上掛路名牌，再括弧中正路，戶籍資料上根本沒有湯德章大道。

面對各方的反彈、質疑，內政部在事隔十三天後再發新聞稿強調，根據促轉條例規定，所有在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名。因此以「中正」和「經國」命名街道，也在改名範疇。

內政部表示，中正路改名是法定義務，但由地方政府主責辦理，且對當地居民影響的層面廣泛，會持續與社會大眾溝通、考量各方面的影響，務求在與地方政府、居民三方取得共識後，依程序辦理。

全國316條中正路 製表／張曼蘋、何祥裕
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轉型正義 地方政府 圖表看時事 中正路

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