【國文一點通】認識唐詩的遊戲規則─格律
節分端午自誰言，萬古傳聞為屈原。
堪笑楚江空渺渺，不能洗得直臣冤。
在古代，騷人墨客特別喜歡寫應景詩，以表達對節令、風物或特定場合的感懷。這類詩歌通常與當時的季節、節日或事件密切相關，具有強烈的時令氣息。上面就是一首吟詠端午的詩作，出自唐代詩人文秀之手。而要完成這樣的一首詩，通常需要遵守唐詩創作的「遊戲規則」，這種遊戲規則我們稱之為「格律」（詩、詞、曲、賦的平仄、音韻、字數、句數等形式和規律）。
同學們在國中三年的國文課堂上會學習到各式各樣的韻文，如樂府詩、古體詩、唐詩、宋詞、元曲等，這些韻文各有各的形式特色，了解了格律，將有助於同學判斷你所閱讀的是哪一類的韻文。現在，就讓我們跟著吳桐老師一起來認識唐詩格律吧！
延伸資訊：
【Ai學霸-小中高數位學習平臺】國中國文3上(108新綱) 適用113學年
https://ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10557
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言