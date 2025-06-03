【國文一點通】認識唐詩的遊戲規則─格律

節分端午自誰言，萬古傳聞為屈原。

堪笑楚江空渺渺，不能洗得直臣冤。

在古代，騷人墨客特別喜歡寫應景詩，以表達對節令、風物或特定場合的感懷。這類詩歌通常與當時的季節、節日或事件密切相關，具有強烈的時令氣息。上面就是一首吟詠端午的詩作，出自唐代詩人文秀之手。而要完成這樣的一首詩，通常需要遵守唐詩創作的「遊戲規則」，這種遊戲規則我們稱之為「格律」（詩、詞、曲、賦的平仄、音韻、字數、句數等形式和規律）。

同學們在國中三年的國文課堂上會學習到各式各樣的韻文，如樂府詩、古體詩、唐詩、宋詞、元曲等，這些韻文各有各的形式特色，了解了格律，將有助於同學判斷你所閱讀的是哪一類的韻文。現在，就讓我們跟著吳桐老師一起來認識唐詩格律吧！

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