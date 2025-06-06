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科學人／衛生紙到底要「朝前」還是「朝後」？百年宗教戰爭早就有解

科學人／ 文‧高基氏體｜科編
圖／freepik
圖／freepik

假如你曾為了家人把衛生紙掛「錯」方向而大吵一架，別自責，這不是你太小題大作，而是你正在參與一場跨越世紀的文化信仰戰爭。就像滷肉飯該不該拌、牙膏從中間還是底部擠起，衛生紙朝前還是朝後，這個問題早已不是功能性選項，而是人格測驗、生活哲學。

但你知道嗎？這場激烈辯論，其實在134年前就被一張紙蓋棺論定了。

1891年捲筒衛生紙專利圖曝光

時間回到1891年，一位名叫賽斯·惠勒（Seth Wheeler）的發明家，為他改良後的捲筒式有孔衛生紙申請了專利。

事實上，惠勒所屬的阿爾巴尼有孔包裝紙公司（Albany Perforated Wrapping Paper Company）早在1871年就已為打孔包裝紙申請過專利。而1891年的這份專利（專利號US459516A），主要是針對「捲筒」形式的改進，目的是為了防止紙張被一次性大量拉出而造成浪費，並讓使用者能更容易沿著打孔線撕下單張紙。

惠勒在他的專利說明中特別提到，相較於當時許多需要在複雜支架上才能防止紙張自由展開的裝置，他的改良捲筒「可以在最簡單的支架上使用」。

朝前派與朝後派的宗教戰爭

那麼，在這份記錄了發明細節的專利圖中，衛生紙捲是以何種方式呈現的呢？公佈答案前，我們先看看兩種派別的說法

長久以來，「朝前派」（Over）的支持者認為，紙尾從上方垂下時，更容易找到紙的末端，撕取也更方便。有些人甚至認為這樣能減少手指接觸牆壁或支架的機會，相對衛生。

而「朝後派」（Under）最常見的論點是：這樣懸掛可以有效減少家中的貓咪或其他好奇的寵物，把整捲衛生紙當成玩具無情地扯到地板上的風險。也有人認為「朝後」看起來更整潔俐落。

雙方各有擁護者，誰也不讓誰，這不只是一張紙的去向，而是兩種對世界秩序的認知，是宗教戰爭。

發明人「欽定」的掛法是…？

現在，讓我們打開這份1891年的專利圖，看看到底誰才是邪教。

很明顯了吧？圖中，紙張明確地從捲筒上方向前垂下。沒有模糊空間，這就是發明人原初設計的模樣，用他精準的墨線告訴我們——衛生紙，就該朝前。

怎麼掛其實不用太計較

雖然這張專利圖 似乎清楚地展示了「朝前」的掛法，為這場萬年辯論提供了一個有力的歷史佐證，但從實用角度來看，選擇哪種掛法，終究還是取決於個人偏好、家庭環境，甚至是純粹的習慣。

無論你是『朝前』派還是『朝後』派，選擇權都在你，反正不管怎麼掛，需要用衛生紙時有紙能用就好。

資料來源：

1.This 134-Year-Old Patent Reveals The Proper Way to Hang Toilet Paper

2.134-year-old patent finally settles furious debate over the proper way to hang toilet roll

3.Wrapping or tolier paper roll（US459516A）

延伸閱讀

（本文出自2025.05.28《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

辯論 衛生紙 科學人雜誌 專利

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