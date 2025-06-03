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國際小學堂／與以色列關係 牽動敘利亞解禁

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
敘利亞前總統阿塞德政權垮台後，以色列依然空襲敘國。圖為敘國大馬士革外郊遭以軍空襲後的景象，攝於三月十三日。（歐新社）
敘利亞前總統阿塞德政權垮台後，以色列依然空襲敘國。圖為敘國大馬士革外郊遭以軍空襲後的景象，攝於三月十三日。（歐新社）

美國總統川普五月中旬宣布將解除對敘利亞制裁後，幾個敘國大城天際被煙火照亮，民眾在多處街頭慶祝，收留大量敘國難民的鄰近阿拉伯國家領袖也給予肯定。但川普同時對敘國提出五項呼籲，外媒指出這可能是美國撤銷制裁的「條件」。

亞伯拉罕協議 敘國未確認加入

川普會晤聖戰士出身的敘國總統夏拉後，白宮發言人李維特在社群媒體Ｘ說，川普已呼籲夏拉加入「亞伯拉罕協議」與以色列關係正常化、要求外國恐怖分子離境、驅逐巴勒斯坦恐怖分子、協助美國防止極端組織伊斯蘭國（IS）捲土重來、將敘國東北部關押IS被捕成員的設施納入掌控。

「亞伯拉罕協議」是川普第一任政府促成，讓以國和幾個阿拉伯國家關係正常化。川普聲稱，敘利亞承諾一旦該國回到正軌，就會承認以色列。但敘國政府未立即正式確認是否加入亞伯拉罕協議。

國際危機組織的敘利亞高級分析師哈瓦奇向德國之聲說，夏拉率領的反抗軍去年底推翻前總統阿塞德政權後，以色列是動搖敘國穩定的一方，因此改善和以國的關係將很重要。

美國時代雜誌報導，阿塞德垮台後，以色列已對敘國發動空襲，也傳出以軍在戈蘭高地以外地方擴大在敘國的軍事行動。哈瓦奇說，要是未達成某種共識，以國可能將繼續破壞穩定。

以國反對解禁 憂邊境再遭侵犯

但哈瓦奇也說，與以色列拉近關係將對夏拉造成內部壓力。敘、以兩國歷來是敵人；自從以色列一九四八年建國，兩國已多次衝突。不過哈瓦奇認為，與以國交好帶來的效益可能將勝過潛在的反彈。

一名以國官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，以色列總理內唐亞胡四月在華府會晤川普時，曾要求川普不要解除對敘國制裁，擔心二○二三年十月遭到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯跨境入侵的事件將重演。

以國沒有立刻評論與敘國新政府建立外交關係的可能性。德國之聲報導，以色列擔憂過去阿塞德政府和其支持者伊朗及黎巴嫩真主黨的關係，也擔心以敘邊境恐遭到侵犯。這類擔憂可能在以敘建立新外交關係後緩解。

至於川普其他呼籲，包括幫助美國防止IS復甦和承擔關押IS成員拘留營的責任，可能是美國計畫從敘國東北部撤軍的另一項訊號。許多IS支持者及其家人，正待在敘國庫德族人勢力管理的拘留設施；這些庫德族人接受美軍支持。

敘利亞 川普 以色列 ISIS

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