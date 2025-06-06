好讀周報／改寫演化史！台灣發現古人類 學者揭「神祕下顎骨」身世

文／記者許維寧

台灣近海日前發現一下顎骨，經分子判定後確定屬於一男性「丹尼索瓦人」，證實古人類族群丹尼索瓦人曾分布至台灣，該研究成果發表於國際期刊《Science》。學界評析，該研究揭示了丹尼索瓦人的生態適應性高、曾在亞熱帶活動，也將台灣明確標示於人類演化的地圖上。

丹尼索瓦人是已滅絕的古人類族群，約生活於距今約38萬至5萬年前，與尼安德塔人為近親，兩者約在40萬年前從共同祖先分化。國立自然科學博物館團隊延續10年前的研究，將館藏澎湖原人化石「澎湖1號」的氨基酸序列與丹尼索瓦人對比，發現澎湖原人與丹尼索瓦人屬於同一類群，該下顎化石屬於一名男性丹尼索瓦人。

陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所副教授可文亞分析，在該篇研究發表於《Science》期刊前，唯一的分子證據僅來自西伯利亞丹尼索瓦洞穴與青藏高原夏河遺址，如今確認澎湖1號源自低海拔、濕潤氣候區域的丹尼索瓦人，顛覆過去科學家認為丹尼索瓦人主要適應寒冷、高海拔環境的假設，也顯示丹尼索瓦人生態適應性很高。

可文亞說，在形態上，澎湖1號展現出與其他丹尼索瓦化石一致的齒頷特徵，包括堅厚且低矮的下頷骨、大型臼齒與厚實的前臼齒牙根，以及第三大臼齒缺失，特徵都與高而纖細的尼安德塔人下頷骨有著鮮明對比，突顯出古人類不同支系在演化路徑上的分歧。

可文亞表示，丹尼索瓦人鑑定僅基於兩個胺基酸變異，未來的研究還需要進一步解析丹尼索瓦人是否在不同地區、族群間存有遺傳結構，或是否存在親緣關係與丹尼索瓦人非常相近的其他人種。

但可文亞也說，該研究仍證實丹尼索瓦人曾在東亞亞熱帶地區活動，也有助於揭示台灣深層的人類史，也將台灣明確標示於人類演化的地圖上。

共同研究作者，台大生命科學系副教授蔡政修說，未來更想得知丹尼索瓦人到來、生存，甚至走出台灣的細節。目前所知台灣最早的人類就是丹尼索瓦人，但當代的人類又是什麼時候來到台灣，又丹尼索瓦人是否從台灣出發至大洋洲；且能更宏觀地思考，如丹尼索瓦人與島嶼生物的滅絕的關聯為何，都有待後續深究。 澎湖海峽發現男性丹尼索瓦人（一種已滅絕的古人類）的下顎骨化石。（圖／路透）

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