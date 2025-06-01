台灣老師的學習日常：閱讀如何召喚世界？——2025丹鳳高中國際閱讀論壇

由丹鳳高中主辦的2025年國際閱讀論壇，以〈讀寫之間：閱讀如何召喚世界〉為主題，集結全台教學現場最具實踐力與思辨力的老師，共同探索AI時代閱讀與寫作的挑戰與契機。

雖還在連假中，台灣老師教學專業的風景依然美麗。清晨八點，一場線上論壇吸引超過三百位老師齊聚雲端——這就是台灣教育現場最動人的風景之一。

閱讀，是理解世界的方式

論壇由丹鳳高中校長姜禮德溫暖開場：「閱讀，從理解世界開始；寫作，是回應世界的方式。」這段話定調論壇的廣度與深度，也喚起所有閱讀老師的共鳴——在快速變動的教育場域中，教師如何用文字為學生搭起與世界對話的橋梁？

七位講師共備、共振：讀寫在AI時代的變與不變之間尋找力量

論壇安排七場專題講座與一場綜合座談，從AI素養、閱讀策略、跨科課程設計到跨國對話，場場論壇精彩，場場扎根教學現場。

一、邱照恩老師（南山中學）

以〈閱讀工程：關於閱讀分析的路與思維〉開場，引導大家重新思考閱讀教學的架構與分析層次。他分享：「AI幫助我們提速，但閱讀的深度仍仰賴教師引導，這才是思維的長程工程。」

二、黃浩勲老師（沙鹿國中）

講題〈AI時代：閱讀教學的轉變與不變〉引發熱烈討論。「我們的任務不是追趕AI，而是重新理解人類獨有的閱讀感知與倫理判斷。」一位線上老師留言：「黃老師的提醒讓我重新思考，什麼才是課堂不能被替代的部分。」

三、陳茂松老師（北新國中）

帶來〈閱讀策略與AI的邂逅〉的分享，強調學生面對AI工具的思辨訓練。「AI會產出結果，但閱讀教學訓練的是過程與判準。」她現場拋出問題：「你敢讓學生用AI讀小說嗎？我們該怎麼引導？」

四、温展浩老師（建華國中）

用〈用科技點亮完整閱讀課堂〉為題，展示數位工具如何深化閱讀活動。一位與談老師回應：「我們不只教語文，也在教媒介素養。」

下午場的論壇風格更多元、視野更開闊，聚焦閱讀教學的日常實踐與跨領域思辨。

五、吳昌諭老師（三民國中）

分享〈閱讀日常STYLE〉，從個人教學風格切入，談教師如何打造讓學生「想讀、敢讀、樂讀」的氛圍。他幽默地說：「閱讀風格不是裝出來的，是被學生逼出來的。」

六、傅文豪老師（丹鳳高中）

以〈AI時代中的歷史思維辨〉為題，從歷史科跨入語文教育現場。他指出：「AI能查出史實，但不能理解歷史的多重視角。閱讀，是進入歷史的第一步。」

七、宋怡慧老師（丹鳳高中）

壓軸登場，講題為〈整國閱讀素養課程設計的DNA——以台馬跨閱5.0為例〉，怡慧老師展現「跨科閱讀」如何從設計思維走進課堂外的行動。她提問全場：「我們給學生的，不只是閱讀文本，而是閱讀世界的能力。」並以丹鳳高中「跨閱」系列跨國課程為例，剖析與AI合作，進行跨國、跨學科、跨感官、跨媒材的課程設計心法，激發線上老師們無限靈感。

深度對談：AI時代我們仍然相信讀寫的初心

在最後的綜合座談中，講師們與現場老師展開一場場深刻對話：

「AI會讀，但我們要教孩子怎麼『選擇要讀什麼』。」 「語文老師的價值不在於答案，而在於『引發好奇』。」 「閱讀，終究是人與人之間的召喚與對話。」

這是一場全台閱讀老師與海外老師讀寫的共學饗宴，這場國際閱讀論壇是閱讀召喚世界，寫作連結人情。它不只是激盪閱讀知識、技能的交流場域，更是激發教師教學熱情的匯聚地。從北到南，從台灣到海外華人教學區老師們透過上線齊聚，分享、傾聽、回應，讓AI時代的讀寫不只跨時代的進步，更保有不變的人文溫度。當線上老師允諾，老師就是照亮孩子未來的那盞燈，這就是AI時代讀寫教育最真摯、真誠、真實的樣貌。

讀寫之間國際閱讀論壇研討會海報。圖／宋怡慧老師提供 第三張線上討論與共學、圖／宋怡慧老師提供 姜禮德校長開幕致詞。圖／宋怡慧老師提供 人數飆破350人。圖／宋怡慧老師提供

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