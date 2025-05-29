新聞中的公民與社會／首次主日講道提「不要有戰爭」 看新教宗良十四世的核心價值觀

一、時事掃描

當選後首次主日講道！教宗良十四世呼籲世界強權終止戰爭 羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）呼籲世界強權「不要再有戰爭」。這是他當選教宗後首次在週日向聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）的人群講道。新教宗心繫「親愛的烏克蘭人民的苦難」，呼籲透過談判實現「真正、公正且持久的和平」。加薩走廊（Gaza Strip）戰爭令他「深感悲痛」，呼籲立即停火、提供人道主義援助，並釋放被巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）扣押的剩餘人質。他很高興聽到最近印度和巴基斯坦停火的消息，並希望談判能讓這2個擁有核武的鄰國達成持久協議。【2025/5/11中央社】

二、命題趨勢

天主教第266任教宗方濟各於2025年4月21日病逝，5月8日良十四世獲選為第267任教宗，他在當選後首次主日講道呼籲：「不要再有戰爭」。此新聞的關鍵詞：反戰與外交解決衝突的國際倫理、宗教領袖關注人道與和平的全球性議題、二戰結束後的和平與戰爭教訓、烏克蘭與加薩以及印巴的武裝衝突等。

三、牛刀小試

2025年5月，剛當選的羅馬天主教教宗良十四世，在聖伯多祿廣場首次主日講道時，呼籲「不要再有戰爭」，教宗指出當天是第二次世界大戰結束的80週年紀念日，但是烏克蘭、加薩、印度與巴基斯坦等地的武裝衝突不斷，全球正在經歷「第三次世界大戰在各地開打的戲劇性局面」，他表示國際社會應該透過對話來解決爭端，以追求真正、公正且持久的和平。教宗良十四世的主日講道所傳達的核心價值觀，應為下列何者？

(A)發展核武器，得以維持戰略平衡並避免世界大戰

(B)各國應透過對話與外交，共同追求世界和平正義

(C)各國應展現軍事之硬實力，威嚇他國以確保和平

(D)尊重各國獨立主權與宗教自由，不涉入他國內政

答案：B

解析：教宗呼籲國際社會應該透過對話來解決爭端，以追求真正、公正且持久的和平，展現出宗教領袖對全球和平的深切關懷。因此B選項為正解。

四、歷屆試題

冷戰結束後的數十年間，跨國企業曾無需擔心地緣政治因素，在全球拓展商業。然而，近日有學者撰文指出，全球正劃分為二個互相競爭的集團，一個由西方領導，另一個由中國領導，跨國企業不能再忽視地緣政治。另一項調查報告則指出，跨國公司管理階層憂心與不憂心中國及其鄰近區域政治風險的比例，已經從2021年的2：1，提升至目前的20：1。不少跨國公司對於依賴中國製造及銷售的情況感到不安，也認為依照中國當前的政治特性，目前唯一可以預測的就是它的不可預測性，因而計劃將部分製造、供應鏈和銷售轉移到更友善的國家。依據題文資訊，若要探究國際政治變動是否如該學者所言，下列哪項資料最具有佐證力？(2023分科)

(A)聯合國大會以壓倒性票數通過譴責俄羅斯吞併烏克蘭領土，中國則棄權

(B)中國提出南海島礁主權爭議由其與各聲索國雙邊談判解決，美國則反對

(C)美國嚴格管制對中國出口半導體技術及設備，以防止中國獲得先進技術

(D)美國發布國家安全戰略，指出中國已有力量來實現重塑國際秩序的目標

答案：D

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