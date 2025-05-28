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圖表看時事／溫室氣體總排放減少 這部門反增…圖解排放占比

聯合新聞網／ 記者李柏澔林海／台北報導
環境部27日公布「國家溫室氣體排放清冊（2025年版）」，能源部門碳排不減反增。圖／聯合報系資料照片
環境部27日公布「國家溫室氣體排放清冊（2025年版）」，能源部門碳排不減反增。圖／聯合報系資料照片

環境部27日公布二○二五年版國家溫室氣體排放清冊，我國二○二三年總溫室氣體排放量為二七八點六三百萬公噸二氧化碳當量，相較基準年減少百分之四點四八。然而細看各部門的溫室氣體碳排，能源部門不減反增，與第二期溫室氣體減碳目標百分之十仍有一段距離。

國家溫室氣體排放清冊統計顯示，二○二三年能源部門溫室氣體總排放量二五二點七三百萬公噸，反而較基準年二四九點八九百萬公噸還多百分之一點一，包含二氧化碳及甲烷等都有增加。

二○二三年雖然核一廠和核二廠機組都已停機，但是核三廠機組仍在運轉，即使有核三機組的支援，但能源部門的碳排仍無法較基準年下降，如今台灣邁入非核家園，在大幅依賴火力發電下，要達到第二期溫室氣體管制目標減碳百分之十將更有難度。

溫室氣體排放 能源部門最多 製表／生活中心
溫室氣體排放 能源部門最多 製表／生活中心

環境部氣候署淨零推動組長溫育勇稱，就歷年溫室氣體排放趨勢，我國自二○○七年達高峰後整體呈下降趨勢，期間二○二一年因疫情趨緩、經濟復甦呈現單一年上升，二○二二年及二○二三年排放量則再度呈現穩定下降趨勢。

溫育勇坦言，能源部門的溫室氣體排放量與二○○五年相比確實仍有增加，一來與整體的經濟成長有關，二來能源部門的計算含括能源製造、運輸、住宅、農林漁牧等能源使用的碳排，因此能源產業的排放量還是有變高，相較基準年成長了百分之一點一左右。

溫育勇說，能源部門的碳排放量增加，但整體電力排放係數是有在減少的，這和燃煤轉天然氣的能源轉型有關。至於其他如工業製程及產品使用、農業、土地利用與林業、廢棄物等部門，溫室氣體排放量相較基準年都有顯著減少。

台電表示，台電的碳排放量在能源部門的占比不到四成，碳排增加主要是因為發電量也增加，與二○○五年相比，增加了六三八億度。

環境部長彭啓明則強調，能源是每個產業的必要消耗，還是要看總體溫室氣體的減量幅度，能源部門的增幅也在合理範圍內。他指出，二○二四年可以減少百分之六，二○二五年預計可以到百分之九，但碳排的減量還是和每年的景氣行情有很大關聯。環境部補充，政院日前核定二○二六至二○三○年的第三期溫室氣體階段管制目標，後續六大部門主政部會將依氣候法規定，於六個月內訂修部門減量行動方案，再由各地方政府於八個月內訂修減量執行方案。

環境部 減碳 圖表看時事

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