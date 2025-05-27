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3D實驗室／車速變化，身體怎麼反應？ 了解搭車中的慣性現象

聯合新聞網／ 力宇教育

親愛的國二同學們，114會考剛落下帷幕，明年就輪到你們迎接挑戰囉！因應108課綱的素養導向，生活經驗也經常出現在考試題目中，展現出題的多元與靈活。說到了生活經驗，同學們都有搭過車吧？隨著車子的啟動與煞停，我們的身體也會跟著後傾或前傾，這種現象就是「慣性」。慣性的概念將在國三上課程中深入學習，現在就讓我們起跑早一點，跟著力宇教育的林觀老師用3D實驗室預先學習吧！

慣性是生活中常見的現象，林觀老師利用3D實驗室模擬人在車子內站立的情境，並詳細解說人在經歷車子啟動加速、等速行駛和減速煞車的過程中，身體將會如何因慣性而運動。影片中也再用掛在車內吊環上的雨傘、滾動的足球來示範，透過3D實驗室的模擬及觀察，相信同學們對慣性將會更有概念。快點開影片，跟著林觀老師來一趟虛擬的兜風吧！

☆常入考題的車上水杯會因慣性而有什麼樣的變化呢？全影片中有更詳細的說明，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

【延伸資訊】

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【力宇教育】

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