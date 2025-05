科學人／哪裡學壞的？巴拿馬無人島發生多起「猴間綁架」懸案

故事始於巴拿馬科伊巴國家公園上的希卡隆島(Jicarón Island),這裡居住著一群聰明絕頂的白面卡布欽猴(Cebus capucinus imitator,也稱白面捲尾猴),牠們能用石器為工具敲開堅果或貝類等食物,是少數進入「石器時代」的動物代表。

2022年,當德國馬克士普朗克動物行為研究所的博士生戈德斯伯勒(Zoë Goldsborough)正埋首於數萬張由動態感應攝影機捕捉到的影像中,發現了一個令她難以置信的畫面:一隻卡布欽猴的背上,竟然背著一隻小小的吼猴(Alouatta palliata coibensis)。

戈德斯伯勒回憶說:「那太詭異了,我立刻衝去找我的指導教授,請教他那到底是什麼!」研究團隊的領導者、戈德斯伯勒的指導教授巴雷特(Brendan Barrett)與她一同檢查畫面,立刻意識到這是一種罕見的動物行為,經過仔細分析後,他們確認並發表了首次在非人類動物上發現的「綁架」行為,研究成果剛刊登在《當代生物學》(Current Biology)期刊上。

不是收養,而是前所未見的「綁架」

動物界偶爾會有跨物種收養、照護的案例。因此起初他們懷疑這是否為收養行為。然而,動物收養幾乎都是由雌性進行,通常是為了練習親代撫育。但畫面中這隻卡布欽猴是雄性,這讓他們很快排除了收養的可能性。

憑藉著島上設置的86台攝影機,他們深入挖掘數萬張照片和影片,證實這並非單一偶發事件,白面卡布欽猴確實發展出了一種「綁架」吼猴的行為。未參與研究的聖路易大學生物人類學家麥金農(Katherine MacKinnon) 認為,用綁架來形容這個史無前例的動物行為是「真實且恰當的」。

誘使大家一起墮落的「小丑」

這股怪異風潮的「創始者」是一隻亞成年雄性卡布欽猴,牠因臉上的疤痕被暱稱為「小丑」(Joker,蝙蝠俠系列中的知名反派)。牠首次被拍到背著吼猴寶寶是在2022年1月。接下來幾個月,小丑陸續攜帶了四隻不同的吼猴寶寶,最長一次持續了九天。

架設在島上的攝影機在15個月間拍攝到五名不同的雄卡布欽猴攜帶著吼猴寶寶。圖/取自© MPI of Animal Behavior/ Brendan Barrett

這行為銷聲匿跡了一陣子後,在同年9月開始再次出現並擴散,而且這次不再是小丑的專利!團隊發現,有另外四隻年輕雄性卡布欽猴也開始模仿起這種行為。在長達15個月的研究期間(2022年1月至2023年7月),科學家觀察到這五隻猴子總共攜帶了至少11隻不同的吼猴寶寶,有時甚至一次攜帶兩隻。巴雷特表示:「這完整的時間軸講述了一個引人入勝的故事,關於一個個體開始了一種隨機行為,然後被其他年輕雄性快速採納。」 研究人員將此描述為一種透過社會學習傳播的社會傳統或文化潮流,類似於虎鯨頭戴鮭魚當「帽子」,或是黑猩猩把草葉塞耳朵當「飾品」等行為。

吃飽太閒?令人摸不著頭緒的綁架動機

從監測影片來看,這些卡布欽猴攜帶吼猴寶寶時,似乎都在忙自己的事情,像是趕路或是使用工具覓食,牠們不吃寶寶也不與牠們玩耍,攜帶寶寶時也沒有獲得群體中其他成員的正面關注,但卻會大吼阻止吼猴寶寶逃跑。究竟卡布欽猴為何要進行這種毫無明顯益處的行為?這對研究團隊來說是個謎團,但他們有幾個猜想。

其中一個主要的假說是「無聊假說」。希卡隆島上的卡布欽猴生活安逸,沒有陸上掠食者,相同生態棲位的競爭者也少。馬克士普朗克動物行為研究所的所長克羅富特(Meg Crofoot) 指出:「(對卡布欽猴來說)生存在希卡隆上似乎很容易。」 她認為,這種富足的生活,讓聰明且善於社交的卡布欽猴「擁有大量時間,卻沒什麼事可做」,因而飽暖思淫慾。她表示:「對於一隻生活在安全、甚至可能有點單調環境中的高智商猴子來說,無聊和閒暇時間或許就足以驅使牠們發明新行為。」

未參與研究的美國加州大學洛杉磯分校人類學家佩里(Susan Perry) 表示,卡布欽猴天性好奇,喜歡「戳弄和打擾所有其他生物」,因此她懷疑這行為可能與雄性卡布欽猴的社交習性有關。就像獅子一樣,年輕的雄猴得離開出生的猴群,去尋找新的群體加入。為了在新的猴群中站穩腳跟,牠們需要建立雄性盟友關係。作為這種連結行為的一環,牠們有時會抓住並攜帶與自己無關的雄性幼猴,這種習性或許讓牠們「準備好進行綁架」。

被綁架吼猴寶寶的悽慘下場

然而,對被綁架的吼猴寶寶而言,這場卡布欽猴發明的文化潮流是致命的。所有被帶走的寶寶都非常年幼,小於四周大,有的甚至剛出生一兩天,根本還沒斷奶。卡布欽猴當然無法提供乳汁給吼猴,因此寶寶的健康狀況都迅速惡化。研究人員證實至少有四隻寶寶因此死亡,並高度懷疑「所有被綁架的寶寶都未能倖存」。雖然卡布欽猴沒有刻意傷害寶寶,但牠們顯然不明白寶寶需要母乳才能存活。更令人心酸的是,有幾次卡布欽猴甚至持續攜帶已經死亡的寶寶長達數天。

無益行為也可能被發展與傳播

這項發現是科學界首次記錄到動物文化可以發展出「對自身沒有明顯益處」 的行為。巴雷特指出:「我們證明了非人類動物也有能力演變出沒有明確功能,但對周遭世界造成破壞性後果的文化傳統。」 他認為,比起「為什麼會有這個行為?」,更耐人尋味的是「為什麼偏偏發生在這裡?」希卡隆島獨特的安全且缺乏刺激的環境,似乎是這種怪異創新行為的溫床。

由於希卡隆島上的吼猴在保育上屬於瀕危亞種(endangered subspecies),如果這個行為持續或擴散,可能會成為當地的生態危機。巴雷特估計,他們在15個月內記錄到的11隻寶寶,「可能已是這些吼猴群體中所有的幼崽」,研究人員希望這場致命的風潮能盡快消退。佩里擔憂地表示:「這樣下去牠們遲早會把吼猴寶寶綁架光,但我希望這一切能在那之前結束。」 這個案例不只刷新了我們對動物行為與文化的認知,也讓我們反思,人類社會中許多沒有明顯實際功能,甚至帶有負面影響的流行文化或行為,是否也與某些類似的「無聊」或「創新衝動」有關。

