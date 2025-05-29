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科學人／手指泡水皺巴巴…科學家揭秘：1原因讓皺摺每次都一樣

科學人／ 文‧袁珮閎
圖／freepik
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手指泡水太久，指尖總會出現一道道皺摺。這些皺紋的分布與形狀，每次都如出一轍？答案是對的。指尖泡水後產生的皺摺，穩定且一致。但是為什麼？

來自好奇童言的研究起點

這項研究的起點，其實是一名孩子的問題。傑曼（Guy German）教授原本就致力於研究皮膚泡水起皺的成因，早前已證實皺紋並非來自皮膚吸水膨脹，而是因為泡水導致皮下血管收縮，進而改變皮膚表層結構。但當他在《The Conversation》平台撰寫文章時，有小讀者問他：「這些皺紋每次都長一樣嗎？」他竟無法立刻回答，於是決定開展新一輪實驗。

靜止的血管，穩定的皺紋

實驗找來受試者將手指浸入水中30分鐘，拍攝皺紋照片，並在至少24小時後於相同條件下重複一次。結果顯示，兩次浸泡後產生的皺紋圖樣高度一致，特定的隆起與凹陷幾乎一模一樣。研究人員分析之後發現，這種一制性與皮下血管的分布有關，儘管血管位置可能略有移動，但整體排列是相對固定的，導致皺紋的模式出現高度可重複性。

不只是趣味，更可能應用於鑑識科學

有趣的是，研究過程還意外驗證了另一現象：患有正中神經損傷的人不會在泡水後產生皺紋。一位學生自述有此狀況，實驗一試，果然毫無皺紋反應。這提示著泡水皺紋與神經功能密切相關，未來可望成為臨床診斷與鑑識技術的一環，甚至可能補足指紋辨識在濕潤環境下的不足。

孩子的問題，開啟無限科學可能

傑曼說，從警察父親的辦案經歷，到自己對皮膚結構的研究，他總是對這些微小卻複雜的生物現象充滿熱情。而這次的研究不僅回答了童言的好奇心，也開啟了他對生物識別與人體生理反應的新興探索。他笑說：「我就像在糖果店裡的小孩，這裡還有太多我想知道的事情。」

資料來源：

1.Laytin, Rachel, and Guy K. German. "On the repeatability of wrinkling topography patterns in the fingers of water immersed human skin." Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials (2025): 106935.

2.Your fingers wrinkle in the same pattern every time you're in the water for too long, study shows

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（本文出自2024.05.21《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌 濕潤

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