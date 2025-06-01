寫作教室／當寫作不再只是寫自己：從「小我」走向「我有話要和你們分享」

寫作，從來不只是「寫我自己」。

在學生練習作文的初期，最常聽到的建議是：「把自己的感受寫出來。」這樣的引導是必要的，因為自我覺察是寫作的起點。然而，隨著我們經歷更多、感受更深，真正打動人心的作品，往往不僅是作者個人情感的堆疊，而是能夠超越自我，觸及更多人的情感與經驗。

文學的最高境界，不是為自己寫，而是為眾人而寫。

一篇好作品，不只停留在個人小我的感受抒發，更需要超越小我，觸及更廣闊的人生經驗。

對學生而言，在成長過程中，寫作的確是自我探索的重要途徑，但如果我們只停留在「我」的角度，文章很容易局限在自憐或抱怨。在寫作中，若我們能學著放下自我感受，試著去理解他人的生活、去關注一個群體、去觸摸一段公共情感，那麼文字自然會更有力量。文章的立意也會從「我想說什麼」，變成「這件事對更多人有什麼意義」，這才是寫作真正的成長。

回觀不同的古文名篇，也能發現同樣的精神。像是陶淵明的《歸園田居》，表面上看是個人對田園生活的嚮往：「久在樊籠裡，復得返自然。」但細讀下去會發現，陶淵明並非只為自己的退休找藉口，他描寫的「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸」，展現的是一種貼近土地、回歸本真生活的普世情懷。

他的快樂不是孤立的逃避，而是與自然界萬物一同呼吸、一同生活的自在。讀者在他的文字裡，看見了對抗浮華、回歸樸素的共同渴望。

又如韓愈在《師說》一文中，疾呼「師者，所以傳道、授業、解惑也」。乍看之下，這是一篇探討教育的議論文，但其實，韓愈批評的是當時社會尊師重道之風日漸衰微，並試圖喚起整個世代對教育本質的重新認識。

他不是單為個人發聲，而是將自己的見識轉化成為眾人守護知識傳承的呼籲。正因如此，《師說》才能歷千年而不衰。

這些例子告訴我們：真正偉大的作品，不是孤芳自賞的呻吟，而是能引起更多人心靈震動的回響。

回到同學的寫作練習，當你寫下一個故事、一個感受時，試著問自己──「除了我之外，誰也曾有過這樣的心情？我的經驗，能讓誰有所共鳴？」

當你不限於個人情緒的投射，開始關注他人的情感、故事或處境，你的文字便開始具有了重量。當然，這種轉變需要時間。每一次走出自我、設身處地為他人想一想的練習，都是讓自己寫作立意更高遠的一步。

從「我有話要說」，走向「我有話要和你們分享」；從「我痛苦，所以我要寫下來」，走向「我們曾經一樣痛苦，所以讓我們一起理解、一起前行」。當你為更多人而寫，你的文字，也將為世界點亮一盞燈。

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