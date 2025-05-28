好讀周報／打擊不雅AI照！美國禁止上網發布「未經同意之數位色情圖像」

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國總統川普19日在第一夫人梅蘭妮亞‧川普（Melania Trump）的陪伴下，簽署「刪除非合意親密影像法案」（Take It Down Act）成為法律，此法律禁止未經影中人同意的情況下，上網發布現實或利用人工智慧（AI）與深偽技術（deepfake）生成的數位色情圖像和影片。梅蘭妮亞是促成這項法案通過的重要推手，她把人工智慧和社群媒體比喻為令人上癮的「次世代數位糖果」。

美國國會兩院通過「刪除非合意親密影像法案」，將深偽技術生成的色情內容定義為犯罪行為，除強制下架外，影像製作者亦將面臨刑法裁罰，以保障美國人不受惡意偽造色情內容的傷害。

美國聯邦貿易委員會（FTC）將強制要求各個網站與社群平台，在收到被害人的訴求後48小時內刪除不雅影像，並致力刪除相關副本。

川普在白宮玫瑰園舉行的簽署儀式上說：「隨著AI生成技術的興起，無數女性遭受深偽和其他不雅圖像的騷擾，這些圖片和影像在未經影中人同意的情況下傳播。這是錯的，且是非常可怕的錯誤。這是非常下流的情況，某些狀況前所未聞。今日，我們要將這種行為徹底定義為非法。」

梅蘭妮亞出席法案簽署儀式，她說：「這項立法是我們努力確保每一位美國人，尤其是年輕人，能夠更妥善地保護自身形象或身分，避免遭非自願的親密圖像侵害。」

梅蘭妮亞接著說：「人工智慧和社群媒體是次世代的數位糖果，甜膩而讓人上癮，影響正值認知發展階段的孩子，但與糖不同的是，這些新技術可用作武器，形塑信仰，更遺憾的是，可能影響情緒，甚至害人致命。」

梅蘭妮亞大力支持這項法案，今年3月親自在眾院發表演說，遊說眾議員通過該法案。她當時說，「看到青少年，尤其是女孩，努力應對深偽等惡意數位內容造成的挑戰，令人痛心。」

梅蘭妮亞指出，「這種有害的環境可能造成嚴重傷害，我們必須優先考慮年輕人的福祉，提供必要的支持和工具，幫助他們對抗這個充滿敵意的數位環境。」

她強調，「每位年輕人都該擁有一個安全的網路空間，自由地表達自己，不受剝削或傷害威脅。」

商品推薦