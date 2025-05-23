賽娜小姐：父母不用教出更好的孩子 而是讓他看見真實的你

賽娜的6歲兒子今年第一次用注音寫母親節卡片送給她，裡面寫道：「最喜歡和媽媽一起煮菜」。有在關注賽娜的IG的人，經常可以看到 Lowry 煮菜的身影，從清洗到料理一手包辦，也會跟妹妹Mia一起榨蔬果汁、蒸饅頭當早餐。很多人都很驚訝，怎麼辦到的？

34歲的賽娜小姐 Sienna ，看起來很年輕、狀態很好，難以想像她已經是三個孩子的媽，最大的兒子Lowry今年即將上小學。她本人的聲音輕柔，語氣堅定，講起孩子時眼神泛著光，彷彿那是她生命裡最值得珍藏的光景。

賽娜的社群平台充滿與孩子互動的日常，從一頓飯、一次對話，到孩子獨立完成生活小事的瞬間，都展現了她對孩子深刻的理解與尊重。她所實踐的蒙特梭利式教養，不只是一套育兒法，更是一種溫柔的生活態度。

然而，賽娜在分享自己的育兒理念時，她也總能用溫和而堅定的語氣，把想法娓娓道來，傳遞一種「看見孩子本來樣子」的眼光，不強勢、不灌輸，卻讓人願意傾聽與接受，讓無數家長在她的文字與影像中，找到重新相信自己的力量。

打造親子共融環境，讓孩子從照顧自己中找到自信

賽娜的6歲兒子今年第一次用注音寫母親節卡片送給她，裡面寫道：「最喜歡和媽媽一起煮菜」。有在關注賽娜的IG的人，經常可以看到 Lowry 煮菜的身影，從清洗到料理一手包辦，也會跟妹妹Mia一起榨蔬果汁、蒸饅頭當早餐。很多人都很驚訝，怎麼辦到的？

賽娜家的客廳沒有電視和沙發，大面積留白讓孩子自在活動，玩具也整齊擺放在開放式櫃子裡，每個格子都有標籤，引導孩子學會拿取與歸位。甚至為孩子量身打造小廚房，擺上他們專用的碗及餐具，還有方便孩子洗手和洗水果的洗手台。設計出許多蒙式小角落。

「其實我一開始不知道蒙特梭利，起初是看了一份哈佛的研究，發現從小讓孩子做家務，當他成年後不論心理發展更健全、事業發展也更有成就。」因此賽娜試著讓當時才兩歲多的兒子自己擦桌子、洗碗，意外發現他做得既開心又專注，讓她萌生打造親子共融生活空間的念頭。後來接觸蒙特梭利理念，她才明白：「原來讓孩子照顧自己，就是教養的起點。小至練習擦嘴、脫襪，大至摺衣服、打掃家裡，孩子在一次次『我可以做到』的經驗中，慢慢長出自信與責任感。」

但是，讓孩子練習自理的過程中，大人要忍住不干預，等待孩子，並不是一件容易事，賽娜分享一個經驗，一次大兒子自己倒水時灑出來，她忍住想出手幫忙的心，而是平靜地問孩子：「水流出來了，怎麼辦呢？」結果兒子就自己去拿了抹布，把桌上的水擦乾。這個看似簡單的場景，背後卻蘊含著巨大的轉變。

她說：「那是我第一次有意識地強迫自己不要出手。卻也是我第一次發現，原來孩子有能力處理的，只是我們平常都太急著幫忙了。從那次之後，只要遇到類似的場景，兒子都能淡定的說：『我來、我可以處理』。」

伴孩子度過低潮，了解「原來這就是真正的陪伴」

賽娜原本也是上班族，職場、家庭雙頭燒，每天下班回家育兒，等孩子睡了還得繼續加班趕報告，日子過得很高壓。在兒子四歲時才辭掉工作，全心育兒及經營自媒體。會有這樣的改變，也有個重要轉折。

那年，他們一家從廈門搬回台灣，當時幼兒園找得很匆忙，導致兒子Lowry有長達半年的不適應，他從原本愛笑、喜歡畫畫的孩子，變得很少笑容、脾氣暴躁，對平常喜歡的畫畫也不再感興趣，甚至邀請他一起做事還會說自己「做不到」、「沒有能力」。這個轉變對賽娜和先生來說是很大的衝擊。

有天，賽娜與先生特別請假，讓兒子回味獨生子的感覺，他們帶兒子去看飛機起落，這也是他小時候最喜歡的活動。看了幾架飛機起落後，賽娜問兒子：「你最近還好嗎？」。兒子沒有說什麼，卻突然轉過來緊緊抱住她，問：「媽媽，你可以把我抱得很緊很緊嗎？」說起這段回憶，賽娜眼眶濕潤。「那一刻我覺得好難過，但也感覺當下好像解決了很多事情。」後來幫兒子轉學到一個更適合他的環境。她認為兒子當時是需要被看見情緒，被接納，而那個緊緊的擁抱提供了一種深刻的陪伴感。

在情緒爆炸的女兒身上，看到小時候的自己

在陪伴孩子的過程中，賽娜也漸漸看見自己童年的影子。那些曾經被壓抑、被忽略的情緒，透過孩子一點一滴地浮現出來。

她分享，二女兒Mia正處在秩序敏感期，情緒很滿，曾在一次尿急，卻因為太著急脫不下褲子而崩潰大哭，「當時我彷彿看到小時候的自己，那個把事情搞砸了、懊惱不已的自己。」所以賽娜選擇蹲在Mia身邊，輕輕拍著她的胸口說：「沒事，媽媽在這裡，沒事。」Mia的情緒瞬間就冷靜了下來。

賽娜坦言，自己的母親在三代同堂的家中，一直處於緊繃的狀態，情緒不太穩定，使得她從小就很懂得讀空氣，總是在觀察大人臉色，為了避免增加母親發火的「燃料」，遇到事情都不會表達，用壓抑自己去換取平靜。直到長大後才發現，那是不健康的。

因為先生的引導，讓她逐漸敢「說出」情緒與需求

壓抑的個性，讓她即使當了媽媽以後，也習慣隱忍情緒，「以前我總是忍、忍、忍，忍到不能再忍就會大爆炸，先生就會一臉莫名其妙，覺得為什麼我之前都不說。」賽娜笑著說。

引導賽娜說出情緒與需求的，是她的先生。「先生是生長在一個有話直說、可以對媽媽生氣的家庭，超級不可思議。他最常問我：『妳現在的怒氣，1到10分有幾分？』剛開始我覺得這問題很煩，生氣就生氣，哪還有什麼分數？但後來我意識到，這對我釐清自己的狀態和界線很有幫助。」

她才體悟到，原來很多事情只要願意說出口就可以，撐不住時，向先生求助，並沒有什麼不好。因此夫妻兩人長久下來，彼此建立了良好的默契，當一方情緒或體力無法負荷時，直接跟對方說：「我覺得我的能量快消耗完了」另一方就會自然地接手。

也因此，賽娜更重視孩子情緒的表達與接納。她最常在孩子有情緒時，對他們說：「我們可以生氣，可以難過，可以哭，但不要太久。」以及「我們可以生氣，但不能傷害自己，也不能傷害別人。」這些簡單卻有力的句子，就像是孩子內心的指南針，引導他們學會辨識、承接、再調節自己的情緒，逐漸成為一種內在的穩定力量。賽娜感慨地說：「有時候我以為是在教孩子管理情緒，其實，是孩子讓我重新學會理解自己。」

女兒的一句話，讓她從迷失中找回自己

賽娜跟孩子相處，現在看起來游刃有餘，但她也曾有蠻長一段迷失自我的時期。她成為母親後，身份界線變得模糊，彷彿自己的存在價值，都建立在孩子的需求上。「我當時所有關注都在孩子身上，常常到哄孩子睡前，飯沒吃、澡沒洗。」她形容那種感覺就像「只能付出，不能擁有」。

一個覺醒的瞬間是，二女兒兩歲多時，賽娜說：「媽媽切了一些蘋果在桌上，你先吃。」結果女兒卻看著賽娜說：「可是媽媽，你到現在都還沒有吃東西。」聽到這句話，賽娜才驚覺，「原來我沒有好好照顧自己，孩子都看在眼裡。」

從那之後，賽娜開始直接對孩子表達自己的狀態：「媽媽現在有點累，先休息一下。」此外，她才發現孩子們是可以理解的，甚至有時哥哥姐姐會帶最小的妹妹去玩，讓她有休息的空間。

而今年二月開始，她給自己一個新的挑戰：「每天為自己拍一張照片」，累積至訪談當天已經持續了100天。因為她發現有了孩子這些年，手機裡幾乎沒有自己的獨照，「我不想忘記自己長什麼樣子，也不想忘記自己是誰。」這些看似微小的行動，卻是她重新看見自己的溫柔證明。（相關閱讀：堅持全母奶卻越來越不快樂，走過那段怎麼看都沒有光的日子，網紅陳彥婷：唯有媽媽好好愛自己，孩子才會好）

陪伴孩子，也陪伴自己成長

成為母親已經六年，賽娜認為，父母不是要教出一個「更好」的孩子，而是在孩子面前成為一個「更真實」的大人。「孩子就像一面鏡子，會透過父母的生活方式學習如何生活。看見自己的不完美、自己的需求、自己的界限是重要的練習。」

養育孩子不是要解決他們所有的問題，而是願意陪他們一起長大，等待他們。「這是一個雙向成長的過程，父母在關注孩子的同時，也要看見自己，才能建立健康的親子關係。」賽娜最後說道。

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文章授權轉載自《未來Family》

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