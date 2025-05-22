新聞中的公民與社會／供不應求！從都市車位漲價看供給需求

一、時事掃描

北市車位均價漲破200萬 據內政部實價登錄資料顯示，2024年六都「車位」交易中，以台北市平均每個車位201.8萬元最貴，最便宜是台南市93.6萬元，相當買台北市一個車位、可買兩個台南市車位還有剩。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣早年開發公寓、華廈時，車位規劃不足，尤其是都會區市中心，以致停車位供不應求，隨著人口增加，車位供給更是不足；近年建商新推案積極利用剩餘容積增設停車位，舒緩供給，讓新社區高價車位交易增加，也帶動車位上漲幅度。【2025/4/16經濟日報】

二、命題趨勢

民眾在購屋時，房屋與車位成為互補品，缺一不可。在都會區若無自備車位，開車回家時，恐陷入無限輪迴的繞圈找停車位之困境。隨著供給增加幅度不及需求增加，停車位出現稀少性與供需失衡，價格甚至超越車價，並成為市場常態。此新聞的關鍵詞：內政部實價登錄、供需同時右移、供不應求之供需失衡、停車位之稀少性、停車位之產權與買賣等。

三、牛刀小試

我國早期住宅，如公寓、大樓大多未規畫足夠的停車位，隨著都市化、人口增加、汽車增加，讓市區停車位產生稀少性、短缺。近年新推建案利用剩餘容積來增設停車位，帶動停車位之價格飆漲。根據內政部實價登錄顯示，2024年六都的台北市平均每個停車位201.8萬元，為全國最高，這價格在台南市則可以買到2個停車位；台中市近5年的停車位漲幅49.1%，是六都中增幅最高。根據上述資料，最近五年我國六都停車位市場變化，下列哪一張供需圖最能正確反映此現象？

答案：D

解析：供給線S因新建案增加停車位，而右移為S1；需求線D因人口與汽車增加，而右移為D1，由於停車位市場仍出現供不應求，因此可判斷S右移幅度小於D右移幅度，產生均衡價格提高、均衡數量增加，符合(D)的供需圖。

四、歷屆試題

小宜在書上讀到一段資料：「17世紀以後，咖啡風行歐洲，帶動咖啡消費風氣，使之成為大眾化飲料，歐洲各國其後也開始在殖民地大量種植咖啡。」依據此段歷史敘述，小宜推斷當時的咖啡市場價格應該會下跌。依市場分析，其推論之依據應為下列何者？(2024學測)

(A)咖啡已經成為大眾化飲品，消費市場便容易發生短缺

(B)咖啡消費需求增加，但殖民地大量種植供給增加更大

(C)歐洲各國在殖民地種植咖啡後，同步刺激了消費成長

(D)政府預期咖啡價格將有大波動，採取了價格管制政策

答案：B

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