快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

我與素養的距離／川普關稅戰衝擊全球 一起探究「經濟全球化」

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

2025年的首件大事就是川普就任美國第47任總統，並於1月上任後開始實施一連串的關稅措施，到了4月2日更宣布「對等關稅」，大大衝擊全球金融市場。許多人認為川普的關稅戰完全違反經濟全球化的比較利益原則，也是對現有國際分工體系的重大改寫，進而重傷全球經濟與造成通貨膨脹。

在關注關稅戰的同時，先讓我們來了解一下什麼是經濟全球化吧！現在就讓力宇教育的黃霑老師帶你了解經濟全球化的內涵！

影片連結

延伸資訊：

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會3下(108新綱) 適用113學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10598

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

美國 素養 川普 力宇教育 108課綱

力宇教育

追蹤

相關新聞

宋怡慧／人生最美是小滿！從古人筆下領悟不求圓滿的智慧 發現生命豐盈之道

在二十四節氣的輪轉中，宋元文人對小滿這個節氣確實情有獨鍾。他們的詩作不僅描繪了季節的細微變遷，更寄託了深刻的人生智慧。細看節氣的安排…

我與素養的距離／川普關稅戰衝擊全球 一起探究「經濟全球化」

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識…

好讀周報／舞出博士論文！科學研究也可以很有趣 歐洲學生大獎抱回家

科學期刊（Science）與美國科學促進會（AAAS）共同舉辦的「舞出你的博論」（Dance Your Ph.D.，前譯...

身體感受地方事！跟移工上漁船、陪老人做回收 「每個故事都是新考驗」

學生笑稱「做淡淡沒有踏實的一天」，對幕後團隊而言，每一個故事都是新的考驗。為了貼近個案，黃文倩鼓勵學生「把自己當成吸收故事的人」，跟著移工上漁船，陪著老人做回收…

淡淡10年話淡水——從港口魚味到社區青草香 淡大學生細膩書寫小城脈動

從古厝窗影到淡水獨特的大小溪流聲，從港口魚味、茶莊茶香到共耕社區的青草香，最後再融合為視障生設計的觸覺體驗。「淡淡拾光‧中流前行：《淡淡》十年紀念展」19日在淡江大學黑天鵝廳揭開序幕…

科學人／開創程式語言的新天地…Pascal語言之父「沃斯」

我教導學生撰寫計算機程式時，總是耳提面命、再三強調，程式等於資料結構加上演算法。其實這個想法源自於1984年圖靈獎得主沃斯（Niklaus Emil Wirth, 1934~）．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。