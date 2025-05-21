我與素養的距離／川普關稅戰衝擊全球 一起探究「經濟全球化」

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

2025年的首件大事就是川普就任美國第47任總統，並於1月上任後開始實施一連串的關稅措施，到了4月2日更宣布「對等關稅」，大大衝擊全球金融市場。許多人認為川普的關稅戰完全違反經濟全球化的比較利益原則，也是對現有國際分工體系的重大改寫，進而重傷全球經濟與造成通貨膨脹。

在關注關稅戰的同時，先讓我們來了解一下什麼是經濟全球化吧！現在就讓力宇教育的黃霑老師帶你了解經濟全球化的內涵！

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