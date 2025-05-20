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身體感受地方事！跟移工上漁船、陪老人做回收 「每個故事都是新考驗」

聯合報／ 好讀周報
《淡淡》團隊拿著剛出爐的第十九刊合影。（圖／郭星妤提供）
《淡淡》團隊拿著剛出爐的第十九刊合影。（圖／郭星妤提供）

學生笑稱「做淡淡沒有踏實的一天」，對幕後團隊而言，每一個故事都是新的考驗。為了貼近個案，黃文倩鼓勵學生「把自己當成吸收故事的人」，跟著移工上漁船，陪著老人做回收，踏上球場打高爾夫。她反對給學生過多框架，「盒子給他了，東西倒進去，雖然速度很快，可是不會有讓我們意外的東西」。

先用身體感受，才有機會和個案產生連結，正如晚近學界提倡的「共情力」說法。黃文倩回憶，有一次學生跟著移工上漁船，整艘船只有船長是台灣人，「你可以批判移工的就業處境」，也可以純粹從人的角度寫個案故事──當天剛好做看護的妻子來探望移工，「試想，跟妻子重聚這一天是不是個案那幾個月最開心的一天？」

大四李葳庭透露以前的作文成績總是不理想，直到加入《淡淡》才發現原來寫作不必拘泥考試的框架，可以自由寫下想寫的內容。

黃文倩說明，考試作文時間有限，目標是完成題目要求。評選聯合盃作文大賽總決賽時，她驚喜發現聯合盃強調「破框思考」的圖像式命題，有助激發學生的想像力和創造力，用寫作展現觀點和感受。

不分文言文或白話文，黃文倩建議學生從有感覺的作家或文體開始欣賞，培養閱讀跟寫作的興趣。「真正厲害的文學大家往往也是融會古今」，無須替學習設限，跨時代的文學素養才是寫作的根基。

提起未來，「每個人都可以是自己的YT博主」黃文倩提醒跨媒體能力養成已是基本，AI讓技術不再是門檻，怎麼樣持續講一個好故事，整合自己的創意才是考驗。

●看特點／文字影像 記錄變遷 不說口號 共情感受

黃文倩解釋，知識份子對於淡水土地的記述可以回溯到90年代刊物《滬尾街》，雖然只有9期，仍可看作近代淡水地方誌的濫觴。淡江大學田野調查研究室創於1994年，30年來，研究室以文字、影像持續記錄淡水的發展及變化。她堅持讓學生親身踏上土地，再逐步引導寫作背後的思想格局；撐得住留下來，有歧見攤開說，黃文倩給予學生「來去自由」的彈性。她觀察，不用刻意搬出關懷地方的遠大目標，這批年輕人藉由近身觀察，自然對個案萌發共情感受。

在淡江的大學城時不時可以看到拾荒老人的身影。(圖／沃佳。出自《淡淡》第十一刊淡水銀髮族生活調查
在淡江的大學城時不時可以看到拾荒老人的身影。(圖／沃佳。出自《淡淡》第十一刊淡水銀髮族生活調查

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