快訊

雨還在下！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

賴總統宣布將成立主權基金 央行前總裁彭淮南十年前曾示警一事

留美夢恐破碎？川普轟哈佛收不友善國家學生 台灣準新生哀求「總統行行好」

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／從自身感受出發 到「你快樂，所以我快樂」的情感共鳴

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 呂倩如／撰寫
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

你有沒有過這樣的時刻？

好友考上理想學校、隊友在比賽中得了第一名、家人完成了心願──你明明不是主角，卻在他們燦爛的笑容中，也感到由衷的快樂。這種「因為你快樂，所以我快樂」的感覺，不只是情感的共鳴，甚至也能成為一篇好文章的靈魂。

北宋的歐陽修在被貶滁州期間，寫下了《醉翁亭記》。文末他說：「眾人知從太守遊而樂，而不知太守之樂其樂也。」這不只是山水小品的收束，更是一次深刻的人生表白──太守歐陽修，因百姓的歡樂而感到自己真正的快樂。這樣的胸懷，讓我們看見了一個真正超越自我的文人，也給今天的我們一個重要提醒：寫作，從來不該只是圍繞「我」打轉。

超越個體小我，不是空談的高標準。它其實可以從日常生活中的一個個小練習開始，最直接的，就是學習「以他人之樂為樂」。

試想：什麼時候，我們會因別人的快樂而感到快樂？

曾經，在課堂上我提出這道問題，撇開表面功夫，直面內心，一般生活中，我們對平輩、同等高度的人未必真能發展同理心，他人快樂和我們絕緣，甚者，還可能碰到嫉妒他人快樂或者被嫉妒的情況，而且這樣的關係在親或疏都可能出現。有同學說：那是不是就像爸媽一樣，他會看我開心所以開心？確實，這應該是最常見、最有可能的例子了。

不妨回憶看看，當父母帶著孩子去遊樂園時，或許早已對雲霄飛車不感新奇，但看到孩子興奮地又叫又笑，他們自己也忍不住開心起來。這種快樂，不是因為自己得到了什麼，而是因為看見他人的幸福，感受到一種更寬廣、更溫柔的喜悅。

回顧歐陽修的例子，站在一個官員的角度，能夠去體恤百姓，那真是展現了地方「父母」官的難得心意。展現於文章，便是很好的示範──如果我們能從自己以外的生命經驗出發，去關心身邊的人，感受別人的故事，文章就會自然而然地展現出一種寬度、一種深度。這種由心出發的同理心，不僅讓文字動人，也讓寫作者的世界更加豐富。而這份練習，不需要等待重大事件。

今天看到同學因小小的進步而笑得開心，看到家人因一頓晚餐而感到幸福—這些微小的體會，都能成為你筆下最真誠、最溫暖的靈感。

歐陽修在《醉翁亭記》中，選擇以百姓之樂為樂，不只是個人心境的轉化，更是他文學境界的昇華。對於正在練習寫作的同學而言，學會從自己的感受出發，再走向對他人、對社會或對生命的關懷，正是寫作進步的關鍵。

「你快樂，所以我快樂。」不是情緒無邊界的受他人牽動，而是當我們的文字能容納別人的歡笑與悲喜，我們將成為更好的寫作者──也是更溫柔、更寬廣的人。

文學 寫作教室

延伸閱讀

114會考寫作／不再是講「漂亮廢話」 教師揭高分關鍵

114會考／桃園明星高中落點預測出爐！想上武陵至少要5A7+、32點

114會考英文／融入國際事件！閱讀測驗從文章找答案 考生：著重單字量

114會考英聽／語速漸加快、文章變長 考生：整體感覺中偏難

相關新聞

寫作教室／從自身感受出發 到「你快樂，所以我快樂」的情感共鳴

你有沒有過這樣的時刻？

紐時賞析／「不可能的任務：最終清算」：阿湯哥再戰不可能

For nearly three decades, Tom Cruise has been running, soari...

紐時賞析／川普上任後 國際赴美旅遊崩盤是真的嗎？

Amid a global trade war, canceled visas and tourists detaine...

好讀周報／用電玩促進觀光！捷克遊戲團隊嚴謹考究 完美重現15世紀

捷克擁有深厚悠久的歷史底蘊，保留眾多中世紀建築與珍貴遺產。如今，將歷史資產結合電玩遊戲，不僅提高捷克文化的國際知名度，也...

閱讀數學／數學教你聰明喝咖啡（上）

平常上班已經夠累，寒冷的冬天更讓人昏昏沉沉。喝咖啡是許多人用來提振精神的方法，但你知道「什麼時候喝咖啡最有效嗎」？

賽娜小姐：父母不用教出更好的孩子 而是讓他看見真實的你

賽娜的6歲兒子今年第一次用注音寫母親節卡片送給她，裡面寫道：「最喜歡和媽媽一起煮菜」。有在關注賽娜的IG的人，經常可以看到 Lowry 煮菜的身影，從清洗到料理一手包辦，也會跟妹妹Mia一起榨蔬果汁、蒸饅頭當早餐。很多人都很驚訝，怎麼辦到的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。