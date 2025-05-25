寫作教室／從自身感受出發 到「你快樂，所以我快樂」的情感共鳴

你有沒有過這樣的時刻？

好友考上理想學校、隊友在比賽中得了第一名、家人完成了心願──你明明不是主角，卻在他們燦爛的笑容中，也感到由衷的快樂。這種「因為你快樂，所以我快樂」的感覺，不只是情感的共鳴，甚至也能成為一篇好文章的靈魂。

北宋的歐陽修在被貶滁州期間，寫下了《醉翁亭記》。文末他說：「眾人知從太守遊而樂，而不知太守之樂其樂也。」這不只是山水小品的收束，更是一次深刻的人生表白──太守歐陽修，因百姓的歡樂而感到自己真正的快樂。這樣的胸懷，讓我們看見了一個真正超越自我的文人，也給今天的我們一個重要提醒：寫作，從來不該只是圍繞「我」打轉。

超越個體小我，不是空談的高標準。它其實可以從日常生活中的一個個小練習開始，最直接的，就是學習「以他人之樂為樂」。

試想：什麼時候，我們會因別人的快樂而感到快樂？

曾經，在課堂上我提出這道問題，撇開表面功夫，直面內心，一般生活中，我們對平輩、同等高度的人未必真能發展同理心，他人快樂和我們絕緣，甚者，還可能碰到嫉妒他人快樂或者被嫉妒的情況，而且這樣的關係在親或疏都可能出現。有同學說：那是不是就像爸媽一樣，他會看我開心所以開心？確實，這應該是最常見、最有可能的例子了。

不妨回憶看看，當父母帶著孩子去遊樂園時，或許早已對雲霄飛車不感新奇，但看到孩子興奮地又叫又笑，他們自己也忍不住開心起來。這種快樂，不是因為自己得到了什麼，而是因為看見他人的幸福，感受到一種更寬廣、更溫柔的喜悅。

回顧歐陽修的例子，站在一個官員的角度，能夠去體恤百姓，那真是展現了地方「父母」官的難得心意。展現於文章，便是很好的示範──如果我們能從自己以外的生命經驗出發，去關心身邊的人，感受別人的故事，文章就會自然而然地展現出一種寬度、一種深度。這種由心出發的同理心，不僅讓文字動人，也讓寫作者的世界更加豐富。而這份練習，不需要等待重大事件。

今天看到同學因小小的進步而笑得開心，看到家人因一頓晚餐而感到幸福—這些微小的體會，都能成為你筆下最真誠、最溫暖的靈感。

歐陽修在《醉翁亭記》中，選擇以百姓之樂為樂，不只是個人心境的轉化，更是他文學境界的昇華。對於正在練習寫作的同學而言，學會從自己的感受出發，再走向對他人、對社會或對生命的關懷，正是寫作進步的關鍵。

「你快樂，所以我快樂。」不是情緒無邊界的受他人牽動，而是當我們的文字能容納別人的歡笑與悲喜，我們將成為更好的寫作者──也是更溫柔、更寬廣的人。

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