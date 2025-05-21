好讀周報／舞出博士論文！科學研究也可以很有趣 歐洲學生大獎抱回家

文／陳韻涵輯

科學期刊（Science）與美國科學促進會（AAAS）共同舉辦的「舞出你的博論」（Dance Your Ph.D.，前譯歌舞論文）大賽，本月初揭曉今年各學術領域的冠軍，今年獲獎者都是歐洲的學生，而他們研究的主題分別是味覺、植物、量子與集體同步。

科普作家博漢農（John Bohannon）感嘆科學研究深奧難懂，遂鼓勵博士生以歌舞拍影片的方式，以簡單旁白和舞蹈動作等形式，以詼諧幽默的方式，向大眾說明論文研究內容。

「舞出你的博論」賽事官網寫道，博士論文的作者必須參與影片演出，只要完成科學相關學位論文的作者都能參賽，論文完成的年分不拘，且參賽者的研究內容也沒有嚴格侷限於科學領域。

●總冠軍／不同食物 不同感官 燈光顏色 呈現體驗

芬蘭赫爾辛基大學化學系博士生盧卡（Sulo Roukka）以論文「洞察口腔化學感知：聚焦食物相關行為」，抱回2750美元（約台幣8萬4425元）獎金。

盧卡的論文探究人們對於不同食物的感官反應，例如吃到辣椒素會覺得燥熱，嚐到薄荷醇感覺涼爽，喝茶則會覺得口乾舌燥等。

在參賽影片中，盧卡與參演的舞者起初一本正經的穿著實驗白袍在白板上寫字或做實驗，隨著輕快節奏和解釋口腔對食物刺激的感受歌詞，盧卡換上一身紅色緊身服飾搭配同色系燕尾服，紅色燕尾服的衣襬象徵辣椒尖尖的尾端。盧卡的舞伴則換上銀色亮片服飾，在實驗室、學校走廊與大廳的空間旋轉、跳躍，並以燈光顏色呈現不同的感官體驗。

今年1月參與論文答辯的盧卡透過舞蹈和聲光效果，呈現人類對不同食物的反應。例如，辣椒植物的活性成分「辣椒素」（capsaicin）會刺激哺乳類動物，進而產生灼熱感，就像影片中唱的「辣！熱！燥！」，而植物中的薄荷醇（menthol，又稱薄荷腦）則會帶給人冰涼酷爽的感受，正如影片中唱的「冷！涼！爽！」

盧卡表示，拍片最棒的部分是能與朋友一起「創造出令人讚嘆的影像內容」。

盧卡研究人類品嚐食物的味覺反應之外，也發現大腦會記得吃下特定食物的愉悅感，此研究結果有助食品業者創造口味更豐富、進食體驗更升級的食品。

盧卡表示，他招募朋友及大學熱舞社成員協助拍片，另邀請論文指導老師、芬蘭赫爾辛基大學食物化學兼職教授瑪麗‧桑德爾（Mari Sandell）客串演出。

在編舞過程中，盧卡對於澳洲歌手凱莉‧米洛（Kylie Minogue）的橋段印象最深刻，即所有舞者將他高舉過頭，繞圈行走的動作安排。

盧卡表示，影片發布之後，他的頭號粉絲、6歲姪女佛里達（Frida）很氣他沒有邀請她表演。為了安撫佛里達的情緒，盧卡承諾，「假如我再攻讀一個博士學位，肯定會邀妳演出下一段『舞出你的博論』影片」。

「舞出你的博論」比賽的視覺藝術家評審委員亞莉克莎‧米德（Alexa Meade）表示，盧卡的舞蹈撼動人心，無論是創意、編曲安排、燈光展現和服飾選擇都恰到好處且讓觀眾看得目不轉睛，觀眾欣賞逗趣影片的同時，也能吸收新知識。

今年的賽事由人工智慧（AI）軟體公司SandboxAQ贊助，除了4個傳統類別獎項，還新增了人工智慧／量子類別獎。各類別獎金分別為750美元（約台幣2萬3025元），總冠軍加碼2000美元（約台幣6萬1400元）。

SandboxAQ原為Google母公司Alphabet旗下的量子運算業務子公司，後來獨立出來代理AI軟體並為企業提供AI與量化模型解決方案。

對於今年參賽者大多為歐洲人，負責監督每年比賽的博漢農開玩笑說：「美國科學家今年似乎沒有心情跳舞。」

●很特別／解釋「超冷原子」 一首論文獲兩獎

奧地利茵斯布魯克大學博士生侯曼（Arfor Houwman）以論文「超冷偶極量子氣體中的集體現象」，同時獲得物理學和本屆增設的人工智慧／量子類別冠軍，因而獲得兩份獎金。

侯曼的影片解釋利用雷射製造全世界溫度最低的「超冷原子」（ultracold atom），且透過調整雷射的波長，便能讓原子幾乎完全靜止。超冷原子可用來打造量子電腦，製造超精確的時鐘，甚至模擬量子材料。

●生物類／植物與微生物互動 是敵抵禦是友互利

德國圖林耶拿大學博士生普里亞‧雷迪（Priya Reddy）以論文「揭開植物與微生物互動涉及的植物機制」，拿下生物學冠軍。

雷迪的研究探討植物的免疫反應，分析植物如何辨識微生物是敵是友。她發現，當植物面對壞微生物，會透過類似疫苗的自我防禦機制抵抗，而遇到好微生物則會建立夥伴關係，互利合作。

●社科類／ 刻意重複相同動作 個人可以影響群眾

德國柏林洪堡大學博士生瑪妮莎‧畢斯瓦斯（Manisha Biswas）以論文「集體同步性的強大結果」獲得社會科學類冠軍。

畢斯瓦斯以身體動作探討「集體同步性」影響群眾行為的原因，強調刻意重複相同動作，能讓自我意識擴大成為集體意識，進而產生團體歸屬感，模糊自我與他人的界線，讓個人更容易受到團體影響而做出「從眾」的行為或表達相似意見。

盧卡用生動舞蹈編排，呈現辣椒素如何激發身體反應。（圖／YouTube）

雷迪團隊舞出植物如何抵禦壞微生物。（圖／YouTube）

盧卡招募朋友及大學熱舞社成員協助拍片。（圖／YouTube）

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