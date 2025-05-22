快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／世界文化遺產成電玩靈感 還原14世紀中古王朝風情

聯合報／ 好讀周報
捷克銀礦小鎮庫特納霍拉被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，成為捷克電玩遊戲的取景靈感。(圖／中央社)
捷克銀礦小鎮庫特納霍拉被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，成為捷克電玩遊戲的取景靈感。(圖／中央社)

文／中央社

捷克擁有豐富的中世紀遺跡，曾是歐洲鑄幣中心的捷克銀礦小鎮庫特納霍拉，因保存完好，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，亦成為捷克知名電玩遊戲的靈感來源。

近期，捷克遊戲公司戰馬工作室（Warhorse Studios）推出的「天國降臨：救贖2」（Kingdom Come: Deliverance 2），背景設定在1403年的波希米亞王國，遊戲中呈現的歷史背景與社會文化，如礦工生活、修道院制度、鑄幣流程與貴族權力鬥爭，大量參考庫特納霍拉與周邊地區歷史。

戰馬工作室全球公關經理斯托爾茨-茲維林（Tobias Stolz-Zwilling）表示，重現庫特納霍拉的樣貌，無疑是開發遊戲時最具挑戰的部分。「這座城市有上百棟建築、數千名非玩家角色（NPC），他們有自己的日常作息與行為模式，這讓整個系統變得非常複雜。」

位於首都布拉格東南方約70公里庫特納霍拉（Kutná Hora），因豐富歷史與保存良好的建築，在1995年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，今年是被列入世界文化遺產名錄30周年。

義大利宮 波希米亞財政中心

中央社記者實地走訪庫特納霍拉，逐一拜訪遊戲中出現的地點。庫特納霍拉曾是中世紀全歐洲的銀礦開採與貨幣鑄造重鎮，在14至16世紀達到鼎盛時期，是波希米亞王國的財政中心。波希米亞王室在義大利宮（Vlašský dvůr）內設立皇家鑄幣廠，鑄造出「格羅森銀幣」（Groschen），是當時歐洲通行的主要貨幣之一。

義大利宮曾舉行王室會議與司法審判，如今則成為博物館，展示中世紀的貨幣、鑄幣工具與皇室文物，遊客可親自體驗古老的鑄幣流程，甚至製作自己的紀念幣。

●石頭噴泉 中世紀最大儲水塔

在義大利宮附近，有座建於1495年的「石頭噴泉」，採哥德式風格、12邊形石建成，是中世紀晚期的重要公共基礎建設。因當時銀礦產業興盛，導致地下水汙染，對乾淨水源的需求急遽上升，因此當局便決定從2公里外引乾淨的水入城。

石頭噴泉是當時最大的儲水塔，供居民飲水、烹飪與清洗。這項工程在500年前相當先進，顯示庫特納霍拉作為經濟重鎮的技術水準。如今噴泉已不再供水，但仍完整保留下來，讓後人了解城市生活的演進。

●聖芭芭拉教堂 壁畫礦工日常

此外，庫特納霍拉最具代表性的地標——聖芭芭拉教堂（Chrám svaté Barbory），也呈現與礦業歷史的連結。聖芭芭拉教堂始建於1388年，建造工程持續逾500年，以礦工的守護聖人「聖芭芭拉」（Saint Barbara）為名，教堂內部可見描繪礦工日常工作的壁畫。教堂外觀氣勢磅礡，擁有哥德式風格的高聳拱頂與華麗的飛扶壁。

●人骨教堂 死亡之前人人平等

庫特納霍拉另一座知名教堂—人骨教堂（Sedlec Ossuary）是當地最奇特的景點，甚至被CNN封為世界最可怕的七大景點之一。這座小教堂看似樸素，內部有超過4萬具人骨裝飾成吊燈、十字架、聖杯與盾徽等藝術作品，傳達「死亡之前人人平等」的宗教理念與省思。

許多骨骸是14世紀黑死病大流行、15世紀胡斯戰爭的死者，最初被安葬於修道院墓地中，由於逐漸無法容納日益增加的遺體，17世紀時，工匠以極富創意的方式整理這些遺骨，並裝飾成今日的樣貌。

石頭噴泉是中世紀晚期的重要公共基礎建設，供居民飲水、烹飪與清洗。(圖／中央社)
石頭噴泉是中世紀晚期的重要公共基礎建設，供居民飲水、烹飪與清洗。(圖／中央社)

義大利 教堂 好讀周報 世界文化遺產

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

台灣文學作品參展布拉格國際書展 傳遭陸方施壓撤國旗

捷克國會大選10月3、4日登場 今年新增一「海外措施」

澤倫斯基訪捷克受隆重接待 強化軍援與重建合作

再度伸出援手！捷克供烏克蘭40萬發彈藥 大幅增強烏作戰能力

相關新聞

好讀周報／世界文化遺產成電玩靈感 還原14世紀中古王朝風情

捷克擁有豐富的中世紀遺跡，曾是歐洲鑄幣中心的捷克銀礦小鎮庫特納霍拉，因保存完好，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，亦成...

宋怡慧／人生最美是小滿！從古人筆下領悟不求圓滿的智慧 發現生命豐盈之道

在二十四節氣的輪轉中，宋元文人對小滿這個節氣確實情有獨鍾。他們的詩作不僅描繪了季節的細微變遷，更寄託了深刻的人生智慧。細看節氣的安排…

我與素養的距離／川普關稅戰衝擊全球 一起探究「經濟全球化」

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識…

好讀周報／舞出博士論文！科學研究也可以很有趣 歐洲學生大獎抱回家

科學期刊（Science）與美國科學促進會（AAAS）共同舉辦的「舞出你的博論」（Dance Your Ph.D.，前譯...

身體感受地方事！跟移工上漁船、陪老人做回收 「每個故事都是新考驗」

學生笑稱「做淡淡沒有踏實的一天」，對幕後團隊而言，每一個故事都是新的考驗。為了貼近個案，黃文倩鼓勵學生「把自己當成吸收故事的人」，跟著移工上漁船，陪著老人做回收…

淡淡10年話淡水——從港口魚味到社區青草香 淡大學生細膩書寫小城脈動

從古厝窗影到淡水獨特的大小溪流聲，從港口魚味、茶莊茶香到共耕社區的青草香，最後再融合為視障生設計的觸覺體驗。「淡淡拾光‧中流前行：《淡淡》十年紀念展」19日在淡江大學黑天鵝廳揭開序幕…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。