科學人／玩「麥塊」也能挖出「人生策略」？學者曝這行為是進步關鍵

在麥塊(Minecraft)這款人人都能當創世神的方塊世界裡,除了蓋房子、打殭屍,竟然也能挖出人類學習的祕密?最近一群認知科學家就把這款遊戲改造了一下,發現:原來會不會變通、懂不懂得何時模仿別人,才是學習的制勝關鍵!

德國杜賓根大學的研究團隊,用麥塊遊戲做為實驗場,找來 128 位玩家當做研究對象,測試人類到底怎麼學習最有效,這項研究發表在《自然.通訊》(Nature Communications)期刊。

「我們最關注的是:人類的社會學習到底有多特別?」主導這項研究的科學家吳查理(Charley Wu,音譯)說,他在杜賓根大學帶領人機認知實驗室。雖然很多動物也會互相學習,但人類似乎有更多「策略」可以運用,這也是這次實驗的核心精神。

在這個特製版本的麥塊遊戲裡,玩家需要炸開一塊塊方塊,尋找藏在裡面的南瓜或西瓜。這些「戰利品」會發出藍色的光圈,讓其他玩家看到你在哪裡找到寶藏。遊戲分成兩種版本:一種是獎勵隨機分布,另一種則是獎勵集中,找到一顆西瓜代表附近可能還有更多。

玩家有時單打獨鬥,有時四人小組合作。最厲害的玩家會根據遊戲環境改變策略──例如在獎勵集中的場景裡,他們會待在同一區域「蹲點」;獎勵分散時,則懂得轉移陣地。而在多人模式中,他們還會觀察誰挖得多,聰明的玩家會觀察成績好的隊友並加以模仿。

後續的數學模型分析指出,個人學習與社會學習會互相強化,形成「雙核心智慧策略」。簡單來說,就是一邊自己摸索、一邊抄對的對象,才是最佳學習法。

過去我們常以為學習方式不是「抄別人」就是「靠自己」,但研究顯示,人類其實是在這兩者之間靈活切換,而且「能切換得快」的,就是最終得分最高的玩家。吳查理說:「那些最靈活、最懂得變通的人,在這場遊戲中表現最好。」

普林斯頓大學的認知科學家維雷茲(Natalia Vélez)認為,雖然遊戲裡的資源是零和競爭(別人拿了你就沒得拿),但現實生活中,很多知識是可以「合作放大」的。研究結果也打破了過去非黑即白的觀點。維雷茲說:「我們過去常以為人們學習的方式,不是完全模仿別人,就是完全靠自己探索,好像開關一樣。」但這項研究顯示,人類的學習策略遠比想像中更複雜多元。

能夠靈活調整策略,無論是靠自己學習還是從他人身上學習,正是預測一個人是否會表現優異的最佳指標。吳查理認為,表現最好的人,就是那些最具適應力的玩家。透過觀察與學習他人,創造出新點子、發現新知識。這也是人類社會進步的一大關鍵。

1.C. M. Wu et al. Adaptive mechanisms of social and asocial learning in immersive collective foraging. Nature Communications. Published online April 25, 2025. doi: 10.1038/s41467-025-58365-6.

2.Laura Sanders, Playing this Minecraft game hints at how we learn in real life. ScienceNews May 2, 2025.