科學人／玩「麥塊」也能挖出「人生策略」？學者曝這行為是進步關鍵

在麥塊（Minecraft）這款人人都能當創世神的方塊世界裡，除了蓋房子、打殭屍，竟然也能挖出人類學習的祕密？最近一群認知科學家就把這款遊戲改造了一下，發現：原來會不會變通、懂不懂得何時模仿別人，才是學習的制勝關鍵！

德國杜賓根大學的研究團隊，用麥塊遊戲做為實驗場，找來 128 位玩家當做研究對象，測試人類到底怎麼學習最有效，這項研究發表在《自然．通訊》（Nature Communications）期刊。

「我們最關注的是：人類的社會學習到底有多特別？」主導這項研究的科學家吳查理（Charley Wu，音譯）說，他在杜賓根大學帶領人機認知實驗室。雖然很多動物也會互相學習，但人類似乎有更多「策略」可以運用，這也是這次實驗的核心精神。

改變策略才是高手表現

在這個特製版本的麥塊遊戲裡，玩家需要炸開一塊塊方塊，尋找藏在裡面的南瓜或西瓜。這些「戰利品」會發出藍色的光圈，讓其他玩家看到你在哪裡找到寶藏。遊戲分成兩種版本：一種是獎勵隨機分布，另一種則是獎勵集中，找到一顆西瓜代表附近可能還有更多。

玩家有時單打獨鬥，有時四人小組合作。最厲害的玩家會根據遊戲環境改變策略──例如在獎勵集中的場景裡，他們會待在同一區域「蹲點」；獎勵分散時，則懂得轉移陣地。而在多人模式中，他們還會觀察誰挖得多，聰明的玩家會觀察成績好的隊友並加以模仿。

後續的數學模型分析指出，個人學習與社會學習會互相強化，形成「雙核心智慧策略」。簡單來說，就是一邊自己摸索、一邊抄對的對象，才是最佳學習法。

聰明人不是死讀書，而是懂得切換模式

過去我們常以為學習方式不是「抄別人」就是「靠自己」，但研究顯示，人類其實是在這兩者之間靈活切換，而且「能切換得快」的，就是最終得分最高的玩家。吳查理說：「那些最靈活、最懂得變通的人，在這場遊戲中表現最好。」

普林斯頓大學的認知科學家維雷茲（Natalia Vélez）認為，雖然遊戲裡的資源是零和競爭（別人拿了你就沒得拿），但現實生活中，很多知識是可以「合作放大」的。研究結果也打破了過去非黑即白的觀點。維雷茲說：「我們過去常以為人們學習的方式，不是完全模仿別人，就是完全靠自己探索，好像開關一樣。」但這項研究顯示，人類的學習策略遠比想像中更複雜多元。

能夠靈活調整策略，無論是靠自己學習還是從他人身上學習，正是預測一個人是否會表現優異的最佳指標。吳查理認為，表現最好的人，就是那些最具適應力的玩家。透過觀察與學習他人，創造出新點子、發現新知識。這也是人類社會進步的一大關鍵。

參考資料： 1.C. M. Wu et al. Adaptive mechanisms of social and asocial learning in immersive collective foraging. Nature Communications. Published online April 25, 2025. doi: 10.1038/s41467-025-58365-6. 2.Laura Sanders, Playing this Minecraft game hints at how we learn in real life. ScienceNews May 2, 2025.

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（本文出自2024.05.14《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）