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閱讀數學／數學家的新能力

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
AI示意圖。圖／AI生成
AI示意圖。圖／AI生成

去年底，在一場OpenAI的講座〈具有 o1 推理的數學未來〉中，數學家陶哲軒認為，一直以來，研究數學都給人一種很困難的印象，偉大的數學家幾乎都被和「天才」畫上等號。因為現今普遍數學家的工作方式都是由個人或是不超過5至6人小團體完成，但他們所研究的問題又極度複雜。

這導致數學家們要幾乎十項全能，既要擁有能看出關鍵問題的敏銳直覺；又要像考古學家一般從大量文獻資料中找出線索，在豐富的數學題材中挖掘潛藏的美麗結果，當然，少不了計算和證明。最後還有將想法寫成淺顯易懂的文章的能力。這一切的任務拉高了成為「數學家」的門檻，也降低了學術研究的效率。但AI將有可能改變這樣的研究模式。

陶哲軒期待我們可以運用AI，達到更多數學研究上的人機合作。例如讓AI接手研究過程中的某些步驟：蒐集文獻、初步驗證論述內容等。此外，未來或許也能整合更大的數學研究團隊，人類專家和AI各自發揮專長與技能，分進合擊完成工作。

看起來一切都很美好，AI似乎將成為研究數學的有力工具。然而也有數學家質疑，AI 是否會破壞數學的美感？或是，讓未來的數學家失去對數學的敏銳直覺？就如同過去計算機的出現，讓現代數學家對數字的敏銳程度不如過去的數學家；AI也會使數學家們失去一些能力。

但，同時新一代的數學家將會發展出新技能，並有更多的時間發展抽象思維。數學的美、數學的困難都很可能被重新定義，數學的研究模式也可能被大大的改變，然而這也能刺激數學界思考那些我們尚未想像過的面向。換句話說，數學家的能力不會消失，只會轉移到更高層次。陶教授給未來數學家們的建議是：保持彈性而開放的心態，把握與AI、其他學者共同合作的機會。同時，瞭解AI的限制，依循自身的專業能力，而非盲目依賴AI。

本篇與數感實驗室林郁晴共同完成。

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賴以威（數感實驗室）

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