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科學人／偏方不可信？科學證實「母乳可當眼藥水」 助角膜修復

科學人／ 文‧袁珮閎
圖／Unsplash/CC0 Public Domain
圖／Unsplash/CC0 Public Domain

面對孩子身上層出不窮的大小狀況，許多父母都會口耳相傳各類偏方。用母乳舒緩寶寶眼睛的不適或紅疹，也不是迄今唯一的案例。這次經驗聽起來像是民間偏方，但麥考特將此偏方帶入實驗室，與研究角膜療法的專家彼特拉什（Mark Petrash）合作。幾年後，科學研究真的證實了這個看似充滿母愛的療法，確實有其神奇之處。

母乳比鹽水或處方藥更快更有效

科羅拉多大學的研究團隊用母乳、鹽水與處方藥，分別處理實驗動物角膜表層的傷口。結果發現，用母乳處理的角膜，展現出特別優異的上皮再生能力，癒合速度最快。

他們還觀察到一種細胞增生的指標蛋白Ki67，在母乳組明顯上升，表示細胞在更積極地修復傷口。這種反應對眼部傷口尤其關鍵，因為傷口癒合越快，越能防止感染並降低永久傷害。

母乳與「血清淚液」有關聯？

目前還不清楚是母乳中的哪一種成分，發揮了關鍵療效。麥考特猜測，可能與母乳中類似「血清淚液」的成分有關。血清淚液是將病患自己的血液離心後取得血清，製作成眼藥水。由於富含蛋白質與生長因子，對乾眼症或眼睛發炎非常有效。

如果母乳中也有類似的修復成份，那或許母乳可以成為角膜受傷病患「老藥新用」治療方法。

從古代偏方到現代醫學

古埃及人稱母乳為「眾神的甘露」，到希臘、羅馬與18世紀英國的歷史記載，人類始終相信母乳不只是營養，更有療癒的神秘力量。

這項研究不只是科學上的新發現，也替流傳千年的民間智慧提供了現代醫學的證據基礎。彼特拉什也調侃說：「我們現在看到的，可能還只是冰山一角。」

母乳的療效從偏方到診間，再到實驗室，最後成為學術論文，下一步或許就是開發出一款來自母乳的角膜修復眼藥水，那將會是科技與人性最真摯的攜手合作。

參考資料：

1.Pimple, Sarah N., et al. "Human Breast Milk Enhances Cellular Proliferation in Cornea Wound Healing." Current Eye Research 49.11 (2024): 1138-1144.

2.Human breast milk found to enhance corneal healing in new research

延伸閱讀

（本文出自2024.05.09《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

偏方 母乳 科學 科學人雜誌 醫學

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