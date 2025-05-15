新聞中的公民與社會／藥師抗議要求撤解釋令 從法律解釋爭議與利益衝突檢視

一、時事掃描

不滿「誰都能賣中藥」 藥師上凱道抗議：撤回解釋令 針對衛福部今年3月18日發布的「衛部中字第1141860113號解釋令」，藥界嚴正抗議表達訴求，今天號召5000名藥師上凱道抗議，強烈要求撤回解釋令。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，不容許專業踐踏，若政府再不善意回應對藥事法103條解釋令的訴求，不排除每周到衛福部抗議。【2025/5/4聯合報】

二、命題趨勢

這項解釋令對《藥事法》第103條第2項後段做出具體說明，保留經營中藥從業人員販售中藥的延續性。藥師則認為解釋令逾越立法授權，主張販藥行為應有專業資格與國考制度，以保障用藥安全。此新聞的關鍵詞：法律保留原則與法律解釋、藥事專業化與中藥從業人員權益保障、國家考試與藥師法、公衛安全與產業轉型、工作權與社會運動等。

三、牛刀小試

衛福部公告「衛部中字第1141860113號解釋令」，針對《藥事法》第103條第2項後段中「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」之規定進行解釋。該令引發國內中藥界與藥師公會的激烈爭論。中藥從業人員認為新解釋保障其既有權益，並舉行百人誓師大會，表達對衛福部政策之支持。藥師公會則批評解釋令違法逾越立法授權，質疑開放未經國家考試的人員從事中藥販售，恐危及民眾用藥安全，號召藥師至凱達格蘭大道抗議，要求撤回解釋令、捍衛藥事專業。從法律解釋爭議與利益衝突來檢視此事件，何者最適切？

(A)衛福部應依社會期待彈性解釋藥事法，以維護社會大眾之利益

(B)衛福部作為主管機關，有權發布政策指引，不必受到法律限制

(C)解釋令若逾越法律授權恐構成違法，監察院可針對此展開調查

(D)藥師公會的反對主張，具法律效力，將影響行政機關解釋權限

答案：C

解析：(A)衛福部應以依法行政為前提，做出符合社會期待之解釋(B)衛福部為行政機關，必須受法律約束、不能違反法律(D)藥師公會主張不具法律效力，但其質疑點有機會促成司法或立法審查，不能否決其影響力。

四、歷屆試題

某國過去助產與育後照顧皆由助產士負責，醫師只在產婦難產時才介入協助。該國推動全民健保後，傳統助產工作並未納入健保給付，使助產士與相關教育幾近消失。該國近年來因婦產科人力吃緊，有倡議團體主張由國會立法，規定醫院聘用助產士，以減輕醫師負擔，這些倡議讓政府試辦「助產士重返醫院」計畫，因成效良好，主管機關準備將此計畫法制化，交由國會儘速制定成法律。但該國甲學者提醒，立法過程仍應符合民主國和法治國的正當程序。關於該國國會未來可能的作為，下列何者最符合甲學者的提醒？(2024分科)

(A)避免利益團體妨礙立法，程序應該秘密並防止外界干預

(B)為使法律內容更完善，立法程序應充分考慮反對者意見

(C)試辦計畫已證明結果良好，首要考量應為儘速完成立法

(D)為落實助產制度，立法程序應該主要考慮助產士之權利

答案：B