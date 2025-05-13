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國中數學／圖解線對稱 幾何解題新利器

聯合新聞網／ 力宇教育

在數學幾何領域，線對稱是一個重要的概念，許多題目可以藉由這個小技巧輕鬆解決。今天，力宇教育的李熙老師將帶領大家深入認識「線對稱圖形」，幫助鞏固觀念並提升解題能力。

線對稱圖形是指能沿著一條直線（對稱軸）摺疊後完全重合的圖形。這一概念幫助我們理解圖形的結構與規律，並廣泛應用於建築設計及美學領域。以室內裝飾為例，壁紙的設計經常使用線對稱圖案，透過對稱的花紋或幾何圖案，不僅提升空間的整體和諧感，更增添視覺美感。

今天的數學挑戰帶我們來到一個正方形地面，上面鋪滿灰白兩色磁磚。問題在於，如何改變白色磁磚的顏色，才能讓地板圖案形成線對稱圖形？點開力宇教育李熙老師的影片，動動腦筋，一起探索不同的線對稱情況，進一步了解這個概念如何在學習中大放異彩！

【延伸資訊】

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