國中數學／圖解線對稱 幾何解題新利器
在數學幾何領域，線對稱是一個重要的概念，許多題目可以藉由這個小技巧輕鬆解決。今天，力宇教育的李熙老師將帶領大家深入認識「線對稱圖形」，幫助鞏固觀念並提升解題能力。
線對稱圖形是指能沿著一條直線（對稱軸）摺疊後完全重合的圖形。這一概念幫助我們理解圖形的結構與規律，並廣泛應用於建築設計及美學領域。以室內裝飾為例，壁紙的設計經常使用線對稱圖案，透過對稱的花紋或幾何圖案，不僅提升空間的整體和諧感，更增添視覺美感。
今天的數學挑戰帶我們來到一個正方形地面，上面鋪滿灰白兩色磁磚。問題在於，如何改變白色磁磚的顏色，才能讓地板圖案形成線對稱圖形？點開力宇教育李熙老師的影片，動動腦筋，一起探索不同的線對稱情況，進一步了解這個概念如何在學習中大放異彩！
【延伸資訊】
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學1下(108新綱) 適用113學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10670
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言