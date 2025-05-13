科學人／帶領遠傳殺出電信激戰圈 總經理井琪：懂技術也要知世局

談到電信產業，許多人腦海裡浮現的或許只有手機和基地台，但對遠傳總經理井琪來說，電信早已超越單純的「通訊」。從5G到人工智慧（AI）、從偏鄉診療到智慧城市，她把理性的科技與經營智慧巧妙融合，果斷決策又堅定執行，交出令人驚豔的企業成績單。這次我們與井琪深聊，探尋她如何以科學的思維和企業家的膽識，帶領遠傳電信在競爭激烈的市場中持續突破。

林詠翔（以下稱Vincent）：你曾在美國通訊龍頭美國電話電報公司（AT&T）擔任技術開發部副總裁，回台灣後加入遠傳電信，這幾年遠傳淨利率一路提升，去年已突破12%，你的秘訣是什麼？

井琪（以下稱井）：首先，我認為是「穩健經營」。回台灣後，我便與同仁確認了我們的目標是追求精實的成長。因此除了營收提升，更重要的是，我在成本的控制上也非常嚴格，不管是資本支出（CAPEX）還是營業費用（OPEX），都要求每一分錢花在刀口上。做為企業，不能只追求表面的風光，更應該要有效率地使用資源。而我們的團隊非常優秀，他們也認同這個觀念，願意一起精打細算。我想，這就是我們財報能逐年改善、淨利率持續提升的關鍵。

Vincent：身為電信三雄，遠傳在5G佈局是否有特別的策略？

井：身為電信業者，首先就得把核心業務「通訊」做好，那麼5G的佈局就至關重要。我們為了發展5G，有兩個關鍵決策可謂不惜成本：第一個是頻譜競標，第二個是設備廠商的選擇。

當時的頻譜競標非常激烈，遠傳的目標是取得80MHz，就得耗費超過400億元。成本雖然高昂，但頻譜數量之於5G發展，就如同蓋房子需要打穩地基。設備方面，我們選擇只使用愛立信（Ericsson）的設備，雖然成本略高，但其技術在當時至少領先競爭廠商半年，而且避免了和多家廠商協調整合的複雜狀況。因為這些堅持，我們在2021年OpenSignal的5G網路評測中超越了南韓的業者，成為世界第一。

Vincent：有些人認為4G就已經足夠，為什麼還要發展5G？5G可以有什麼特別的應用？

井：許多人說目前5G還在等所謂的「殺手級應用」，可是我得說：遠傳做出了「救援級應用」，就是遠距診療。遠距診療需要傳輸大量影像，例如病人即時的五官鏡、電腦斷層（CT）掃描影像，同時還得多方通訊，這種資料傳輸只有5G才做得到。遠傳是國內第一家提供這項服務的電信業者，我們在全台灣所有經衛福部認定的偏鄉地區建立了5G遠距診療網路，居民可以在當地衛生所透過我們的5G網路所佈建的遠距診療平台，跟高醫或馬偕、慈濟等醫院進行看診。我認為5G最有價值的應用在醫療與工業領域，而非一般消費市場。

Vincent：你是否會像馬斯克（ Elon Musk ）一樣發射衛星？你認為衛星通訊未來的發展如何？

井：首先，我是絕對不會去發射衛星的。衛星服務為全球性的業務，一般電信公司為區域服務、並未取得衛星服務執照，通常會與已開展衛星服務的公司合作來提供服務。我們可以把衛星看成空中的基地台，但它們的頻寬仍有極限，無法完全取代地面基地台，只能做為偏遠地區，例如海上或高山上等傳統通訊難以覆蓋之處的支援應用。

此外，馬斯克的太空探索科技公司（ SpaceX ）發射火箭或衛星的技術很純熟，甚至能為美國航太總署（NASA）代勞，這件事一般企業做不到，更不是一般公司會進行的投資。不過我們目前也開始與衛星通訊業者進行技術測試，未來可望形成完整的通訊覆蓋。

Vincent：電信產業未來最值得關注的科技發展有哪些？

井：最值得關注的就是AI與行動網路（mobile internet）的深度結合。上網行為已經逐漸從個人電腦轉移到手機，我們透過手機工作、娛樂、享受各種服務，意味著幾乎隨時都在使用行動網路。也許有人認為，這種結合應該是把AI晶片裝在手機裡，但手機空間有限，運算能力也有極限，更重要的是，手機電力無法負擔高強度的運算需求。

更合理的方案是透過雲端運算。但傳統雲端又會受到網路距離的影響，加上許多應用程式（App）的伺服器位在國外，導致延遲的狀況嚴重。因此，我想未來電信產業會更進一步發展邊緣運算（edge computing）與邊緣AI的技術，也就是把AI運算能力佈建在電信商的網路邊緣，例如各地的機房或節點上，形成一個去中心化且靠近用戶的AI網路，以提供用戶更即時、更高效率的服務。

另外， 之前我參加了世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC），歐洲電信業者例如德國電信（ Deutsche Telekom ）就曾提出一個觀點：他們認為電信產業不應再只是被動的「水管」，免費為Meta、YouTube 這些美國科技巨頭傳輸大量資料，自己卻無法從中獲得相對應的價值。因此未來電信業者應該積極將AI 納入電信的基礎架構，以提供更高附加價值的服務。這樣一來，電信業者便能從傳統的基礎設施提供者，轉型為積極參與數位經濟發展的核心角色，成為各類應用服務背後不可或缺的關鍵技術代理者。

Vincent：你同時身具科學家和企業家的角色，而我們《科學人》的讀者多數是科學工作者，你會給他們什麼建議？

井：首先，我是不敢以科學家自居的；以我的了解，科學工作者通常追求的是精準的數據與模型，但企業經營往往需要考量更多主觀、複雜的因素，例如市場需求、風險管理等，因此幾乎沒有絕對的「正確」或「錯誤」，更多的其實是取捨與權衡，當中甚至也摻雜了一點藝術和運氣的成份。因此，我想鼓勵科學工作者，除了堅持專業，也不妨多了解現實中的商業脈絡，讓你擁有的科技專業更能被市場看見，創造出更多實際價值。

井琪的企業家之路 美國普渡大學管理資訊系統博士 美國亞利桑那州立大學商學院決策與資訊系統助理教授 2000 年 美國電話電報公司（AT&T）區域經理 2016 年 美國AT&T技術開發部副總裁 2018 年 遠傳電信股份有限公司首席轉型長 2019 年 遠傳電信股份有限公司總經理

（本文出自2024.05.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）