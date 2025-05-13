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好讀周報／曾畫習近平與澤倫斯基通話「微博遭封」 陸藝術家：知道底線在哪

聯合報／ 好讀周報
徐唯辛與代表作「文革眾生相」。（圖／徐唯辛官網）
徐唯辛與代表作「文革眾生相」。（圖／徐唯辛官網）

文／編譯田思怡

現年67歲的徐唯辛是中國著名藝術家，曾任中國人民大學藝術學院執行院長、教授。他對「華爾街日報」說，有好幾次，他以前的學生寫信給他，問他為何用他的畫作「站在政府的對立面」。他說，「我如何回答？我封鎖他們，全部。」

徐唯辛說，他對於另一位藝術家看不到官方說法以外的事，感到很生氣。他說，他的日誌著重事實，而非評論，讓他沒有惹上大麻煩。他通常根據新聞畫面來畫，畫作本身會說話，他只是貼出畫作，不會加評論。

不過，過去3年內，他的微博帳號仍被關了2次。第一次是他畫了習近平2023年4月與澤倫斯基通電話，習近平露出笑容的畫像，他是根據官方公布的照片畫的，但他的微博帳號被封鎖，2個月後才恢復。中國審查單位沒有告訴他為何被封，不過他猜得出原因。他說，「有關最高領導人的任何圖像都不被允許。」

去年7月，徐唯辛貼出他以數位手法重新表現一些俄羅斯藝術家的裝置作品後，他的微博帳號又被封，這次長達半年，直到今年1月才解封。他當時畫了寫在白布條上的俄國憲法第29條，闡明任何人的思想和言論自由受到保障，禁止審查制度。徐唯辛說，中國審查人員可能認為他是在嘲諷中國的審查做法。

徐唯辛知道自己在走鋼索，他說，「我不會停止畫，直到戰爭結束，我會想辦法保持平衡。」

徐唯辛出生於新疆首府烏魯木齊，父母都是漢人，父親是派到那裡的軍人，母親來自甘肅。他說，小時候家裡很窮，他靠畫素描度過那段苦日子。

徐唯辛認為藝術家必須先是知識分子，記錄歷史事件比藝術重要。他的代表作包括描繪中國煤礦工人困境的《2005中國煤礦紀實—礦工肖像系列》，其中一幅畫的是從煤礦災變中救出的礦工，雙眼綁了白紗布還滲出血。

他的另一代表作是上百幅的文革眾生相，包括文革時期的國家領導人毛澤東和他的妻子江青，2007年在北京展出《歷史中國眾生相：1966—1976》。當時雖是中國改革開放的年代，但中國當局不鼓勵討論文革，藝術家公開承認此一歷史事件仍被視為大膽之舉，徐唯辛知道當局的底線在哪裡，讓他的作品得以順利展出。

他說，「當局要求我們在宣傳品上不要有一些著名人物的肖像，像是毛澤東和江青。我們照辦了，因此能展出。」

徐唯辛說，他之前的作品為《烏克蘭．每一天》提供創作靈感，不過這一次，他要抓住正在發生的重大事件。

徐唯辛的作品《工棚》。（圖／徐唯辛官網）
徐唯辛的作品《工棚》。（圖／徐唯辛官網）

描繪中國煤礦工人困境的「礦工肖像系列」，與當時的中國經濟蓬勃發展形成強烈對比。（圖／徐唯辛官網）
描繪中國煤礦工人困境的「礦工肖像系列」，與當時的中國經濟蓬勃發展形成強烈對比。（圖／徐唯辛官網）

好讀周報 文革 畫作 習近平 藝術家

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