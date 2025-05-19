寫作教室／預測試題洩天機？從「癌末少女」和「特定句型定題」窺探一二

面對未知考驗，我們總希望有所憑藉，故或分析經驗，或窺伺天機；盼能少一點疑慮，多一些把握。本文便藉心測中心最新公布的兩則預試題，試著勾勒可能的出題方向。

試題〈癌末少女的選擇〉，以三段文字分別講述人物身分──不久於人世的14歲罹癌少女；人物選擇的正反意見──少女希望冷凍自己，待醫療進步後解凍復活，爸爸卻反對，認為即使治療成功、順利醒來，卻是孤身一人以14歲少女的身分，在陌生世界生活；及當前的客觀環境──家庭須到處籌錢，才能完成少女願望，且無法確定少女能否順利醒來。要求考生假設自己就是這名少女，寫出採取的選擇及抱持的原因。

試題「這不只是_______，更是_______」則依舊是圖文結合：先說明物品的固有作用及或被賦予不同意義，再以四組迴紋針別起的數張便箋圖案，分別寫出「籃球、滷肉飯、家書、聊天軟體」及其各自代表的「其他意義」，要求考生以「這不只是_______，更是_______」為題，寫出一項物品及其中的記憶、情感或蘊含的時代觀察、影響。

上述兩題，在題材方向及定題要求上與之前的考題差異頗大。題材上，〈癌〉需以「癌末少女」身分書寫，故與過去以「真實」個人經驗寫作不同。然考生審題時需留意，此題雖以題中人物身分寫作，揣度當下心境，但展現的仍是「自己」平日累積的對生命與死亡的理解與思考。

〈這〉題的特點則在明確「要求（務必）」以特定句型「定題」，並完整書寫於首行，與之前統一定題卻未規定須抄題（如〈從陌生到熟悉〉）；或僅限定寫作方向，亦不要求考生自訂題目（112、113年考題）均不相同。故審題時需留意是否需定題，以及定題的方向與格式（句型），這樣才能避免或徒費心神，壓縮寫作時間；或違反寫作規定而影響得分。

不過，追根究柢，我們或許能試著推測可能的出題方向，然而具體的題目，唯有考場揭曉時才見真章。因此，對預試題的解析與出題方向的推演，並非用以增添自己的焦慮與恐慌。而是為了做好應考前的心理準備，讓自己能更胸有成竹的面對考試。

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