好讀周報／義大利水都面臨滅頂危機 專家提解方：讓威尼斯「浮起來」

文／陳韻涵輯

義大利「水都」威尼斯（Venice）是一座「漂浮的城市」，卻也是「逐漸下沉的城市」。過去100年以來，威尼斯已下沉約25公分，而威尼斯的海平面在同期內平均上升30公分。

威尼斯是義大利東北部的一座城市，座落亞得里亞海（Adriatic）的威尼斯潟湖內，因而享有「亞得里亞海明珠」的美譽。威尼斯全市由118座島嶼組成，各個島嶼被運河區隔並由橋樑相連，「威尼斯及其潟湖」1987年被聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為世界遺產。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，面對自然威脅，秉持人定勝天理念的威尼斯人，過去幾世紀以來持續加強防洪措施，但隨著氣候危機漸趨險峻，潮汐也愈來愈高，氾濫益發頻繁，威尼斯每年平均下沉兩毫米。

有鑑於此，科學家與工程師提出「抬升」威尼斯的想法，試圖拯救威尼斯。

義大利帕多瓦大學（University of Padua）的水文學和水利工程教授彼戴帝尼（Pietro Teatini）建議，將水抽到威尼斯下方深處的地底，升高威尼斯所在的海床，讓威尼斯「浮起來」。

●看問題／摩西水閘調節水位 阻不了威尼斯下沉

歷史上，威尼斯共和國的官員不斷改變河流的路線並挖掘運河取水使用；1960年到1979年間，義大利本島的馬格拉（Marghera）工業區超抽地下水，導致該區域全面沉降，而威尼斯珍貴的陸地下沉約12.7公分。

威尼斯市政府1980年開始設置「摩西計畫」（Experimental Electromechanical Module，簡稱MOSE）防洪系統，並於2020年首度測試該系統對抗漲潮並調節潟湖與亞得里亞海的水位的能力，當時估計每年要開啟水閘5次。

然而，隨著氣候變遷加劇和海平面逐漸上升，當今情況與以往大不相同。過去20年來，潟湖的湧浪數度超過110公分，大幅提升威尼斯發生致災洪換的風險。

紐約時報報導，洪水威脅加劇代表摩西水閘開關的次數增加，早已非原先估計的每年5次，而是自2020年10月啟用以來已經開關約100次。官員表示，摩西水閘仍處於測試階段，尚未投入正式運轉，卻已斥資約60億歐元。

摩西計畫得名於聖經人物摩西（Moses）分海的神蹟，英國廣播公司報導，防洪系統的水閘全長約1.6公里，設有78道水閘，水閘升起後，能阻擋比正常水位高3公尺的亞得里亞海海水。

不過，水閘開啟雖然能有效保護潟湖不受潮汐影響，卻也關閉了威尼斯港口運輸，該港口是義大利第2繁忙的口岸，也是地中海第5大港。除了航運受到影響，水閘也會影響潟湖隨潮汐變化的自然現象，進而影響整個生態系。

重點是，威尼斯依然持續以每年約2毫米的速度下沉，而潮汐水位每年平均上升5毫米。

戴帝尼大膽估算，若此計畫實行50年，配合當前政府的防洪屏障措施，可望讓威尼斯抬升30公分，大幅降低威尼斯下沉的風險。

摩西水閘2020年啟用測試，阻擋高漲的海潮湧向威尼斯。(圖／CNN) 摩西水閘。（資料來源／新威尼斯協會（Consorzio Venezia Nuova） 製表／陳韻涵）

●有辦法／鑽井讓海水流入 抬升水都抗陸沉

戴帝尼主張，他提出的計畫預計能抬升威尼斯30公分，這將為威尼斯多爭取20年到30年的時間，而威尼斯市政府可以利用這段時間尋找永續對抗海平面上升的方法。

烏克蘭Pragmatika雜誌與CNN報導，這個想法源於工程師對義大利北部波河河谷（Po Valley）的烴儲槽20多年的觀察結果，這個儲存井透過外接管道接收並儲存夏季輸送的天然氣，讓義大利人在冬季有能源可用。烴（hydrocarbon）又稱作碳氫化合物，泛指由碳和氫組成的各種有機化合物。

工程師發現，儲存井的地表位置會出現季節性浮動。夏季當儲槽裝滿天然氣時，地表會稍微隆起，而在冬季用掉儲槽內的氣體後，地表便會回歸原位。

戴帝尼解釋，「威尼斯自1950年到1979年大幅沉陷，是因為地下水從本島的馬格拉工業區被抽出來，而根據科學家對波河河谷天然氣儲槽的觀察，我們試想，何不嘗試類似方法呢？鑽井，但這次我們不是要抽水，而是注入海水。」

戴帝尼主張以威尼斯為中心，畫一個直徑10公里的圓圈，平均挑出12個地點，探鑽豎井讓海水流入，且要確保這些井的範圍都在威尼斯潟湖內，而不是延伸到亞得里亞海，或探入本島下方。潟湖底層有一層厚厚的黏土，這表示水不會向上滲透。

戴帝尼的目標是鑽到含水層，而這一層的水是鹹水。威尼斯潟湖與亞得里亞海相通，威尼斯本來就被海水包圍，而探鑽的終點很重要，這樣才不會汙染淡水儲備，也不需要從遠處取水。

戴帝尼先從小型的模擬測試計畫著手，研究團隊鑽了一個直徑為20公分、深度1000公尺的豎井，並在底部裝設配置過濾偵測器的管道。

管道頂部加裝馬達，抽水灌入管道的偵測水位，讓水自然流入含水層的沙質土壤。

戴帝尼說明，這類似鑿井取地下水的過程，只是相反，但與鑽油井平台的常規穩定過程相似。

隨著水逐漸流入含水層，豎井周圍的土地會上升，而理想情況是，圍繞威尼斯的12口海水豎井會將抬升潟湖中央的土地，進而讓威尼斯浮起來。

戴帝尼強調，最重要的是，它將以穩定、一致的方式進行，此抬升效應在豎井的圓圈範圍內最顯著，接著逐漸向外延伸，擴及潟湖中的一些小島和本島沿海地區。例如，威尼斯潟湖南端的小島基奧賈（Chioggia），近年飽受漲潮淹水之苦，許多建築物遭到洪患破壞。