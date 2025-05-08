宋怡慧／萬物奏響立夏之韻！看古人從「小」捕捉初夏生機 喚起對生活的熱愛

古人云：「孟夏之日，天地始交，萬物並秀。」初夏的翠綠閃爍著生機的微光，薔薇迎風綻放，幽香氤氳在立夏獨有的溫潤氣息之中。記得馬塞爾·普魯斯特（Marcel Proust）曾說：「生命只是一連串孤立的片刻，靠著回憶和幻想，許多意義浮現了，然後消失，消失之後又浮現。」

往昔的美好記憶，也在立夏這天悄然鮮明起來——孩提時光，阿嬤細細為我們編織的彩線蛋網，溫柔地網住了立夏掛蛋的純粹喜悅，如今，庭前夏日歡騰不再，過往的美麗浮光，因立夏而回歸舊有的「慢」時光中，那祖孫共賞夏景、嬉戲的畫面彷彿歷歷在目。回憶裡的熱情阿嬤像極了初夏的迷人魅力，不僅在於漸暖的氣息漫布人間，那蓬勃生長的生命力，猶如兒時純粹與溫暖交織時光而成的立夏韻律——精彩人生不在遠方，也不在過去，而是出現在每個值得珍藏且沉醉的瞬間。

小池之內的田徑與蓬勃

南宋詩人楊萬里在《小池》中，以細膩的筆觸完美描繪立夏的清麗氛圍。他從「小」處著眼，敏銳地捕捉自然界微妙而生動的景象，透過精煉的文字展現初夏（立夏前後）一方小池塘的恬靜卻蓬勃的生機。透過「泉水、樹蔭、荷葉、蜻蜓」——初夏常見的自然景物，用以象徵夏季正以歡騰之姿來臨，更神妙地勾勒立夏萬物和諧共生、靜中有動的畫面：

泉眼無聲惜細流，樹陰照水愛晴柔。 小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭。

「泉眼無聲惜細流，樹陰照水愛晴柔。」詩人運用擬人手法，賦予自然萬物仿若有情的形象。泉水悄然無聲地湧出，彷彿珍惜著每一縷細流；樹蔭倒映在水面上，似乎正沉醉於晴日的溫柔光影裡。「惜」與「愛」兩字，鋪陳萬物皆有靈性，流露出詩人對大自然的深情關愛，而初夏池塘的靜謐美好更是躍然紙上。

「小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭。」詩中「小荷才露尖尖角」可謂是點睛之筆，展現生命與生命相遇的玄妙。了生命初綻的而「才……早……」的對比手法，更巧妙地捕捉生命與生命相遇的妙趣與靈動之美。嫩綠荷葉剛剛破水而出，蜻蜓卻已然伺機而至，輕盈地停駐其上。這份不經意卻巧合的相逢，不只蘊含立夏時節生機勃勃的特質，也刻畫出萬物相互吸引、和諧共生的靈妙意境。

「尖尖角」不僅是對荷葉形態的精準描繪，更可看作是對新生事物的象徵，甚至是青年才俊的代表；而「蜻蜓」則象徵著賞識和守護的角色。深藏的象徵意義使詩歌意境優美生動，不僅以小見大，以靜寓動，也展現宋詩重「哲理」的內涵與特色。

這首小詩超越單純的景物描寫，更為深刻展露詩人對自然的觀察與延伸而來對生活的熱愛。正如馬塞爾·普魯斯特（Marcel Proust）所言：「當一個人不能擁有的時候，他唯一能做的便是不要忘記。」賞讀這首短詩，我們彷彿能感受到立夏時節人與自然交融的深情，亦讓節氣詩歌在時光中綻放新意，代代傳唱不息。

立夏是萬物生長的奮進期

初夏綠意盎然，樹葉在陽光下閃耀著堅韌的光芒，彷彿低語訴說著生命的真諦——立夏是「天地萬物由生至長的奮發期」，象徵著生命步入蓬勃生長、充滿希望與輝煌的階段。進入這如詩如畫的「人生夏季」，我們亦當激發潛能，奮發向上。正如沒有夏日的積累，便無法在秋天收穫果實、在冬日享受珍藏，唯有把握當下、勇敢向前，在奮力奔馳的階段，不畏挑戰、全力以赴，方能在未來迎接屬於人生的豐收時節。

立夏，綠樹蔭濃，樓台映水，水晶簾動，薔薇飄香，是嶄新的開始，更是拋卻猶豫、斷絕退路的最佳時刻。有人問我：「繁華一瞬，何以恆久？」當你無路可退，世界便開始為你讓路，而你，也因此留下了永恆的人生湛藍。此刻，這句話在初夏律動的氣息裡，顯得格外清晰。遠處傳來孩童的歡笑聲，他們在碧綠如茵的草地上盡情奔跑，只為追逐翩然飛舞的蝴蝶與捕捉七彩斑斕的肥皂泡，全然感不得自己可能跌倒、受傷。這正是生命如初夏攜來的純粹勇敢，天真的他們不曾為自己預設失敗，也不曾猶豫是否該勇敢馳騁？義無反顧的信念使他們奮力追逐的身影，在天地間留下生命美麗的瞬間。

我輕輕閉上了眼，靜靜感受這立夏動靜交織的美善瞬間，微風輕拂，世界彷彿在此刻按下了重置鍵：我們一起學會堅定地站在懸崖邊，悠然無懼地舞出立夏的人生華爾滋。