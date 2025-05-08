圖表看時事／台幣狂升抓緊機會換日幣！川普關稅衝擊 圖解匯率、油價變化

台幣暴力升值，5日盤中升至廿九元價位，面對台幣的「升值之亂」，中央銀行總裁楊金龍5日舉行記者會對市場信心喊話，他表示，央行調節匯市的力道將會逐步加大，希望這波因為預期心理而引發的匯價狂飆能「到此為止」；此外，央行近期發現有「炒匯禿鷹」，並已發出警告，並要求這些短期炒匯資金撤離台灣。

出口商一片哀號 央行出手阻升

台幣匯價5日上午飆升至廿九點五九元，央行在下午出手護市，台幣升值九點一九角，僅次於上周五升值九點五三角，為史上單日升值金額第二高；成交量高達四十三點八八五億美元，創史上第三大量。累計台幣連六升，升值二點三八四元、升值百分之七點九，出口商一片哀號，業者表示，台幣匯價狂升，且已經連續兩天升幅每天都超過百分之三，再下去台灣企業都要倒閉了。出口商籲請央行「信心喊話，並實質有效穩匯」。

最強亞幣 台幣今年來升幅達8.74%

台幣除了是5日最強亞幣，也是今年最強亞幣，今年來升幅達百分之八點七四。針對台幣升值震盪不斷，賴清德總統5日晚也透過影片對全民喊話，稱這波升值受到預期心理影響，台灣經濟體質仍強韌良好，大家要對台灣有信心。

楊金龍表示，這波匯價波動已屬「過度」，央行密切監控資金流動。他說，近期確實觀察到部分類似禿鷹的行為，因此已事前發出警訊。

外資疑炒匯 「出場動作很慢」

不過，禿鷹到底出場沒？楊金龍說，「出場的動作很慢」，但央行的態度很清楚，若這些熱錢進入台灣之後暫泊在某個地方，卻不作其他的用途（例如買股），而是去炒匯，央行就會緊盯這些熱錢出場。

對於這波拋匯力道，楊金龍認為主要來自疑似禿鷹的熱錢進來，和出口商拋匯，尤其大型出口商帶動其他中小型出口商也採取行動。他說，市場對台幣升值的預期過度強烈，導致資金集中操作，形成羊群效應。這種非理性的市場反應將加劇匯率波動，需提高警覺。

楊金龍也引用「柳樹理論」指出，看風有多大，來決定擺動的力道，因此央行此次的進場力道更甚於前，但央行不會去扭轉趨勢；他也再三強調，這幾天的確不尋常，央行會適時進場調節，絕非外界形容的「淡定」。