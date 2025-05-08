新聞中的公民與社會／大阪世博熱鬧開幕 對日本帶來何種效果？

一、時事掃描

大阪世博開幕 84展館亮相 2025年世界博覽會昨天上午在日本大阪市的夢洲會場開幕，展期至10月13日。開幕前會場就出現排隊人潮，估計首日進場人數將超過14萬人。然而，預售票銷量僅達目標的6成，顯示日本民眾對世博似乎熱情不再。大阪世博是日本暌違20年再度主辦世博，也是大阪55年來再度舉辦。本屆主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」。會場有84個展館，台灣以玉山數位科技株式會社名義推出TECH WORLD館。本屆世博看點除了各展館，還包括空中飛行車試飛、幹細胞培育的跳動迷你心臟等，新技術也受到矚目。【2025/4/14聯合報】

二、命題趨勢

第44屆世界博覽會於2025年4月13日至10月13日在日本大阪市舉辦，會場位於大阪市的人工島夢洲，這是大阪繼1970年後第2次舉辦世界博覽會、日本的第3次。大阪世博會吉祥物是脈脈，預計將有2,800萬遊客到場參觀，世博會本身預估可創造2兆4000億日圓的經濟效果。此新聞的關鍵詞：世界博覽會、各國博覽會展館、台灣民間身分參與世博會、世博會的經濟效果、全球化等。

三、牛刀小試

入境日本、走出關西機場，隨即被「大阪世博」的宣傳品淹沒。2025年第44屆世界博覽會在日本大阪舉行，為期半年的展期，預計吸引350萬外國觀光客、世博會本身創造2兆4000億日圓的經濟效果，整個大阪市不僅瀰漫著「世博商機」，日本本地遊客更高喊：「作為日本人，我非常期待世博會。」根據題意，舉辦大阪世博，對日本帶來何種效果？(多選)

(A)提升國際地位，取代美國成為新世界霸主

(B)大量觀光客入境，對日本治安產生新危機

(C)增加國內生產毛額，有助提高經濟成長率

(D)有助凝聚國家認同，以身為日本人為榮耀

(E)大阪市內的飯店業者，是世博商機受益者

答案：BCDE

解析：(A)舉辦世博有助提升日本國際地位，但是想成為新世界霸主，必須綜合考量硬實力、軟實力等。

四、歷屆試題

某民主國家為舉辦國際級運動會，決定在首都興建全新的大型主場館，場館預定地內的一座社會住宅因而須強制拆除。該社宅的居民大多是高齡人士，且該國政府並未提出合宜的安置計畫，許多居民因而拒絕搬遷。當地市政府為迫使居民遷出，未經法律授權即切斷社宅的自來水供應。此外，興建全新大型主場館消耗過多政府預算，導致出現嚴重赤字；而某連鎖商店預期國際旅客湧入，大量開設新店面而推升店面租金，致使傳統小型店家經營困難。這些事件引發該國民眾強烈不滿；某團體為表達不滿，在通勤尖峰時間，發動數次讓大眾運輸無法運作的抗議行動，許多民眾因而無法上班、上學或回家。另外，國際賽事期間電視和網路媒體轉播的高收視率，抬高當地電視媒體廣告費用，也使得國內廠商行銷部門怨聲載道。題文所描述之該國際賽事引發的現象及其影響，何者最能以外部成本的概念來解釋？(2023分科)

(A)嚴重的預算赤字對政府的影響 (B)尖峰時間阻礙交通對通勤者的影響

(C)連鎖商店對傳統小店家的影響 (D)電視媒體高收視對國內廠商的影響

答案：B