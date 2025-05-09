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時事新聞／「麻疹」來襲 別讓恐慌蔓延！

聯合新聞網／ 力宇教育

近期國內「麻疹疫情寫下5年新高，臺灣中部某醫院於今年(2025年)1月發生麻疹群聚事件，包含越南入境的指標個案以及其造成的同班機旅客感染，被匡列的接觸者高達3000人，可傳染期間的足跡更遍及北、中、南，各地衛生單位紛紛加強防疫措施。

「麻疹」的致病原是病毒，這與國中生物中常見的細菌感染有所不同。「細菌」是具有完整細胞結構的單細胞生物，能夠自行進行代謝與繁殖；而「病毒」結構更為簡單，缺乏細胞結構，主要由遺傳物質（DNA或RNA）與蛋白質外殼組成，必須寄生於活細胞中才能進行複製。「麻疹病毒」透過飛沫傳播，侵入人體細胞後大量複製，引發一系列免疫反應和臨床症狀。

針對學生對於「麻疹」的疑問，力宇教育Ruby老師帶領同學們瞭解麻疹，從「麻疹」的傳染途徑、症狀、疫苗的保護力與安全性，到哪些族群應該優先接種等問題進行解答，幫助學生釐清觀念，做出正確的防疫決策。

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力宇教育 學霸 疫情 病毒 麻疹

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