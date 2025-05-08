時事新聞／從福島看見核污染的健康課題

古人云：「孟夏之日，天地始交，萬物並秀。」初夏的翠綠閃爍著生機的微光，薔薇迎風綻放，幽香氤氳在立夏獨有的溫潤氣息之中。記得馬塞爾·普魯斯特（Marcel Proust）曾說：「生命只是一連串孤立的片刻‵…

2025-05-08 11:25