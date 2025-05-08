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時事新聞／從福島看見核污染的健康課題

聯合新聞網／ 力宇教育

近年來，隨著日本福島第一核電廠自2023年起開始排放核廢水，全球對核污染議題的關注迅速升溫。這不僅是一場環境危機，更是一場關乎健康的警訊。

核污染是指放射性物質進入自然環境，影響生態與人體健康。福島核災後的廢水排放，更引發國際社會對食安與健康風險的高度關注。

儘管日本官方強調經「多核素去除系統（ALPS）」處理後，排放水已符合安全標準，但部分專家對殘留放射性物質仍表達疑慮，核污染對人體健康與環境的潛在風險，仍不可輕忽。

為協助學生建立正確認知，力宇教育Ruby老師帶領學生認識核污染的成因與處理方式，並提供實用的生活建議，例如關注監測資訊、避免高風險海產、以及支持相關政策與監督行動。

「核污染離我們有多遠？事實比想像中更複雜。」透過圖表與科普語言，帶領學生們以理性與科學的角度認識核污染議題，學習如何保護自己與環境，從知識中培養公民素養與永續意識。

立即點開影片，一起用知識面對挑戰，為健康與永續發聲！

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【力宇教育】

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力宇教育 日本 永續 福島核災

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