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時事新聞／毒品偽裝電子菸！「喪屍菸彈」奪命事件揭開黑幕

聯合新聞網／ 力宇教育

近期一起毒駕致死事件引發社會關注，揭露了新興毒品「喪屍菸彈」的嚴重危害。新北市黃姓男子於2024年7月吸食含有「依托咪酯」的非法電子煙後，毒駕撞死一名員警。經警方追查後，逮捕販售該類毒品的王姓男子，並依新修訂的毒品條例將其移送法辦，成為全國首例依新規偵辦的案件。

「喪屍菸彈」是一種非法添加「依托咪酯」的電子煙產品，「依托咪酯」原本用於靜脈麻醉，會影響中樞神經系統導致鎮靜、遺忘與肌肉鬆弛等效應，若非法添加於菸油吸食後，可能導致昏迷、肌肉無力、行動僵硬等症狀，嚴重者甚至喪失自主意識，行為如同「喪屍」。

為提升青少年對新興毒品的認識與警覺，力宇教育Ruby老師帶領同學們瞭解「喪屍菸彈」背後的毒品陷阱，協助學生建立正確認知，提升對電子煙成分與毒品風險的警覺。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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