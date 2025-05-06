開箱你的英文素養力／讀懂菜單、廣告傳單 輕鬆解鎖圖表閱讀題
108課綱強調閱讀素養，除了長篇文章的理解能力日益重要之外，跨領域的圖表閱讀理解也同樣不可忽視！這類題型是國中教育會考中的常客，具有高度鑑別度，經常透過真實生活情境的圖文資料——如菜單、時刻表、廣告傳單、活動公告或購物資訊——來評量學生搜尋、整理、推論與計算資訊的能力，橫跨語文與數學領域。
圖表題不只考驗基本的圖文解讀能力，更要求考生根據題目敘述中的線索，綜合判斷多項條件，找出最佳解答。例如：「誰要買什麼？」「商品什麼時候供應？」「店家營業到幾點？」「週末有沒有特別規則？」「總共要花多少錢？」這些問題都需要仔細閱讀、分析與計算，才能得出正確答案。
會考中的圖表題有時看似簡單，卻常暗藏細節陷阱，若閱讀不夠細心，極可能因此失分！以113年會考第24至25題為例，「週五限定」、「會員折扣」、「出爐時間不同」等，都是不可忽略的解題關鍵。Yvonne老師將帶大家掌握解題重點，熟悉這類題型，強化理解與分析能力，不僅能幫助你在會考中拿下高分，更能讓你在日常生活中——看公告、網購、查時刻表——也能應對自如！
※ Yvonne老師解題技巧
先看題目再看文章，才能快速地找出關鍵字並作答
e.g. 文章關鍵字：come fresh out of the oven / business hours
e.g. 第一題關鍵字：fresh bread /earliest possible time
e.g. 第二題關鍵字：half price / member
※ 考題練習
答案都寫上了，快點開影片學習解題技巧！
一起跟著 Yvonne 老師翻開英文食譜、輕鬆學下廚！
★ 國中必學單字
1. bread (n.) 麵包
2. price (n.) 價格
3. member (n.) 會員
4. save (v.) 節省；省下
5. shop (v.) 購物
6. open (v.) 營業；打開
★ 實用字彙片語
7. at half price (片語) 半價
8. before closing (片語) 在打烊前
9. fresh out of the oven (片語) 剛出爐
10. become a member (動詞片語) 成為會員
【解答】
1. (C) 2. (B)
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語3上(108新綱)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10556
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習(適用114年會考)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187
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