快訊

YouTube漲價哀號！悄推新訂閱方案「78元起」 台灣也納入其中

竹東大橋車禍！55歲機車騎士慘遭槽車輾斃 屍首分離當場死亡

匯率甜甜價讓網銀APP當機2天！網氣「換匯陰謀論」 內行人曝1招：不塞車

開箱你的英文素養力／讀懂菜單、廣告傳單 輕鬆解鎖圖表閱讀題

聯合新聞網／ 力宇教育

108課綱強調閱讀素養，除了長篇文章的理解能力日益重要之外，跨領域的圖表閱讀理解也同樣不可忽視！這類題型是國中教育會考中的常客，具有高度鑑別度，經常透過真實生活情境的圖文資料——如菜單、時刻表、廣告傳單、活動公告或購物資訊——來評量學生搜尋、整理、推論與計算資訊的能力，橫跨語文與數學領域。

圖表題不只考驗基本的圖文解讀能力，更要求考生根據題目敘述中的線索，綜合判斷多項條件，找出最佳解答。例如：「誰要買什麼？」「商品什麼時候供應？」「店家營業到幾點？」「週末有沒有特別規則？」「總共要花多少錢？」這些問題都需要仔細閱讀、分析與計算，才能得出正確答案。

會考中的圖表題有時看似簡單，卻常暗藏細節陷阱，若閱讀不夠細心，極可能因此失分！以113年會考第24至25題為例，「週五限定」、「會員折扣」、「出爐時間不同」等，都是不可忽略的解題關鍵。Yvonne老師將帶大家掌握解題重點，熟悉這類題型，強化理解與分析能力，不僅能幫助你在會考中拿下高分，更能讓你在日常生活中——看公告、網購、查時刻表——也能應對自如！

※ Yvonne老師解題技巧

先看題目再看文章，才能快速地找出關鍵字並作答

e.g. 文章關鍵字：come fresh out of the oven / business hours

e.g. 第一題關鍵字：fresh bread /earliest possible time

e.g. 第二題關鍵字：half price / member

※ 考題練習

答案都寫上了，快點開影片學習解題技巧！

一起跟著 Yvonne 老師翻開英文食譜、輕鬆學下廚！

★ 國中必學單字

1. bread (n.) 麵包

2. price (n.) 價格

3. member (n.) 會員

4. save (v.) 節省；省下

5. shop (v.) 購物

6. open (v.) 營業；打開

★ 實用字彙片語

7. at half price (片語) 半價

8. before closing (片語) 在打烊前

9. fresh out of the oven (片語) 剛出爐

10. become a member (動詞片語) 成為會員

【解答】

1. (C) 2. (B)

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語3上(108新綱)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10556

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習(適用114年會考)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

力宇教育

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育 升學 學霸 素養 英語

相關新聞

開箱你的英文素養力／讀懂菜單、廣告傳單 輕鬆解鎖圖表閱讀題

108課綱強調閱讀素養，除了長篇文章的理解能力日益重要之外，跨領域的圖表閱讀理解也同樣不可忽視！

紐時賞析／川普終止出生公民權 美最高院將展開口頭辯論

The Supreme Court on Thursday announced that it would hear a...

國際小學堂／中印燃煤發電裝置容量 居高不下

美國智庫全球能源監測組織（GEM）四月發布報告指出，去年全球新增燃煤發電裝置容量為四十四ＧＷ（百萬瓩），扣除去年退場的廿...

國際小學堂／AI用電激增 川普重推燃煤發電

美國總統川普四月八日簽署多項行政命令，希望擴大美國煤炭開採及燃煤發電，內容包括指示聯邦機構撤銷任何歧視產煤的管制、開放新...

寫作教室／「假設題型」重返會考？下筆前仔細審題 奪分關鍵曝光

隨著心測中心公布「預試題」〈癌末少女的選擇〉（後文簡稱〈癌〉），「假設題型」又久違的回歸到「會考／基測」的出題範圍裡。

寫作教室／阿宅式寫作──確立主題、建構畫面、賦予情感、延伸體悟

日常課業的壓抑沉悶，不免讓人想逃入那充滿幻想的虛擬世界──動漫、小說與遊戲裡，獲得片刻喘息。然而這樣的閱聽、休閒喜好，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。