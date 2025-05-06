國際小學堂／AI用電激增 川普重推燃煤發電

美國總統川普四月八日簽署多項行政命令，希望擴大美國煤炭開採及燃煤發電，內容包括指示聯邦機構撤銷任何歧視產煤的管制、開放新的聯邦土地以供採煤，以及研討燃煤電廠能否為新的人工智慧（AI）資料中心供電。

但煤炭是汙染性最高的化石燃料，許多美國燃煤電廠也正老化且愈來愈燒錢，川普能否成功復興美國煤業還不一定。

撤銷拜登管制 阻燃煤電廠退場

川普當天在白宮簽署前述命令時，數十名頭戴白色安全帽的礦工到場站台。川普說，他正指示美國司法部查明並對抗任何導致美國煤礦礦工失業的州份或地方層級氣候政策。他並聲稱煤炭「美麗又乾淨」，美國將「找回一個曾被拋棄、卻是最優秀的產業，以電力來說這絕對是最好的，真正的電力」。

川普也說，將撤回前總統拜登政府對數十座面臨關閉危機的燃煤電廠採行的特定空汙管制。他並指示能源部規畫一項程序，以動用緊急權限來阻止不賺錢的燃煤電廠關閉，藉此防止供電出問題；但紐約時報報導，該舉措可能面臨法律挑戰。川普上次執政時就曾提議類似作法，但最後因為受到廣泛反對而放棄。

50座燃煤電廠 擬延長運作時間

美國能源部長萊特和內政部長柏根，近期也都談到煤炭的重要性。但燃煤約占全球工業二氧化碳排放四成，也是全球暖化一大推手。燃煤也產生汞、二氧化硫等，這與心臟、呼吸道疾病及過早死亡有關連。過去廿年，美國煤炭用量已銳減，電力公司轉向天然氣、風、太陽能等更便宜乾淨的電力來源，這也是這些年來美國排放量降低的主因。

但近幾年AI風潮方興未艾，資料中心助長用電需求激增。美國能源產業團體「美國電力」指出，該國各地電力公司已決定讓逾五十座燃煤電廠在表訂關閉時間後繼續運作。隨著川普政府開始鬆綁燃煤發電的汙染限制，包括適用二氧化碳和汞的規定，有更多電廠能營運更久或更頻繁運作。

川普四月八日直言「我們需要發展AI」，還需要將美國現有能源、電力增為兩倍以上。但部分分析家認為，美國煤業不太可能大舉復甦。美國研究機構「能源經濟和金融分析研究所」專精煤炭的資料分析師費斯特說，多數美國燃煤電廠都在老化且營運開銷與日俱增，這是主要的問題，「要改變這個趨勢非常難」。

圖／聯合報提供

川普第一任期 復興燃煤業失利

川普也曾承諾要在第一任期挽救美國煤業，但儘管撤回多項氣候管制並指派一名煤業遊說人士來領導美國環保署，川普仍未說到做到。他上次執政期間，全美共七十五座燃煤電廠關閉，煤產業就業機會也減少約一點三萬個。曾是美國電力主要來源的燃煤電廠，現僅占美國電力結構的一成七。

拜登曾設法讓美國朝向脫離化石燃料，去年拜登政府更發布廣泛規則，將迫使所有美國燃煤電廠安裝捕捉碳排並加以封存的昂貴設備，否則就要以二○三九年為期關閉。川普今年回任後已下令撤銷該規定，川普政府官員也屢次警告，關閉燃煤電廠將有害供電。畢竟不像太陽能或風能，燃煤可以不分晝夜運作，在電力需求激增時特別好用。

燃煤電廠占美國發電結構降至不到兩成。圖為密西根州摩斯奇岡一處二○一六年四月關閉的燃煤電廠，攝於關閉前幾天。（美聯社）

產業憂太快「除煤」 增停電風險

部分營運美國電網的產業高層警告，若太多燃煤電廠太快除役，美國停電風險可能上升，尤其考量到目前幾家電力公司推動新的天然氣、風力和太陽能電廠上線運作時，已面臨延誤問題。但反煤炭人士說，繼續運作老化中的電廠可能會加劇致命的空汙問題，並增加能源成本。

「美國電力」執行長布拉德沃斯說，幾十年來人們大多將電力和煤炭視為理所當然，這種有恃無恐心態使得聯邦政府和州政府提出有害政策，導致燃煤電廠過早除役，削弱美國電網並威脅美國國安。

環保團體「自然資源保護會」電力部門的主管甘迺迪則說，燃煤電廠老舊、汙染性高、缺乏競爭力且不可靠，川普政府還停留在過去，企圖讓繳電費帳單的消費者替過時的能源埋單；政府現在該做的，反而是要盡力打造屬於未來的電網。