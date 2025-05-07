好讀周報／AI無法取代的工作！起源於中世紀 可執行多樣化複雜工程

未來AI似乎將取代許多白領階級的工作。然而，有一項專長，AI不容易取代，那就是工具人（handyman）。從基本維修到複雜的翻新工程，工具人能執行多樣化的藍領工作，而用AI機器人來取代的成本過高，並不具經濟效益。

我旅居美國時，工作之餘還需忙著住家的維護。春天要鋸掉過高的樹木，並為破損的車道鋪柏油。夏天，我需親手推割草機在半公頃的斜坡上割草，秋天則掃落葉，冬天要剷雪。這些事全都靠我自己動手，親力親為。回到台灣在交通大學任教時，看到學校的總務處同仁在割草，總覺得他們技術仍有改善空間，忍不住想捲起袖子，親自示範如何進行大面積的修剪草坪。

我算不上工具人，我的美國鄰居Bob才是真正的工具人。某年冬天下雪時，我的車因打滑撞上路肩，後車軸縮進去三英寸。Bob帶我去廢車場找來同型的後車軸，並在他家的車庫裡將車吊起，幫我更換車軸。

在美國，我也曾試圖入境隨俗，想成為工具人。然而，當Bob告訴我，我家的屋頂已老舊，需要更換屋瓦時，這實在超出我的能力範圍，只能放棄。雖然無法成為真正的工具人，我心中始終崇拜這種動手的精神。最讓我敬仰的工具人是卡佛（George Washington Carver;1864-1943）。他是大學教授，但會直接到農地教導農民，並親自動手製作出兩百多種花生製品。這種實幹動手的精神，是AI無法取代的。

工具人的歷史可追溯至中世紀，當時工匠和勞動者經常受聘來完成各種任務。他們的技藝高超，經常參與建築物的建造、修理與維護。到了19世紀，工具人的角色發生了轉變，他們仍提供木工和灰泥服務，但也開始涉足油漆、管道和電工等零星工作。隨著服務範圍的擴大，對工具人的需求也不斷增長。

到了1950年代，現代工具人應運而生。當時美國家庭對維修與保養服務的需求激增，特別是隨著嬰兒潮一代開始成家立業，他們需要工具人來維護房屋。工具人所使用的工具和材料也變得更加先進，電動鑽頭和鋸子取代了傳統的手動工具，石膏板和乙烯基外牆板等現代材料也開始應用於家庭維修和翻新。

如今，隨著互聯網的發展，工具人的角色再度轉變。許多工具人透過線上平台提供服務，使客戶可以輕鬆找到適合的專業人員來處理各種需求。隨著「自我動手」（DIY）風潮的興起，更多人想自助來完成家庭維修和翻新工程。許多工具人擁抱了這股趨勢，開始提供線上教程和建議，幫助屋主們自己動手解決問題。

在AI時代，工具人仍將是不可或缺的資源，成為家庭和企業維護中重要的一環。擁有真正的技術與真正的雙手，工具人擁有AI無法取代的手工技藝（Real Skills, Real Hands: Handymen Do What AI Can't）。（作者為前科技部代理部長）