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寫作教室／如何寫出令人感同身受的好文？進入記憶宮殿喚醒「情節記憶」

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 周芃谷／撰寫
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

寫作時愈能讓讀者身歷其境、感同身受，就愈能達成「凸顯主旨」的目標。而究其原理便是「調動讀者自身類同記憶」以引起共鳴，並「建構讀者對寫作內容的新記憶」。

若看過英劇《新世紀福爾摩斯》，想必對主角那儲存海量知識，且能進入當時情境，反覆細查的記憶宮殿（mind palace）極為欣羨。其實每個人都有自己的記憶宮殿：有些美輪美奐，當中盡是歡聲笑語，融融暖光流瀉而出；有些則幽深陰暗，僅僅舉步接近，便令人傷神驚心，而這便是我們記憶系統中的「情節記憶」。其要素包含「視覺形象、敘事結構、語意訊息檢索、熟悉的情節」，我們藉其建構出一個個能隨時重溫的記憶節點；亦借此寫作出動人心弦的文章。

以下示範如何運用「視覺形象」描繪出細節鮮明的畫面，「敘事結構」敘述完整有序的事件經過，「語意訊息檢索」賦予合理明確的體悟想法（記憶主題），寫作出一段「熟悉的情節」（自身生命經歷）。

以書寫慈藹親長的「記憶主題」為例，先擇定「事件經過」──夏日午後，滿身大汗，狼狽不堪的打開家門，一路丟盔棄甲般卸下帽子、書包、便當袋，邊拉著衣領透涼邊喊熱，站在桌邊迎接我們的是那眼角唇邊笑出層層皺褶的阿嬤，正抬手從一鍋香甜解暑的綠豆湯中，盛出一碗沁涼（畫面）。」

書寫校園時，不論是溫馨片刻「記憶主題」，午休公差遞送點名單（事件經過）後，一路踩過走廊斑駁光影，輕手輕腳將門推開一線，滿室酣睡的同學，唯有一人默契抬頭，瞇著惺忪睡眼，對你咧嘴一笑（畫面）；或是慘淡瞬間「記憶主題」，失手打翻的飲料，汩汩流淌在小組合作完成的海報上（事件經過），紅藍黑紫雜色暈染開的是同伴滿眼的失望怨懟，自己滿心的歉疚懊悔（畫面）。

這一次次溯回與重新書寫，除了增進能力、提升分數，更使得這些時刻不只是自身記憶中「熟悉的情節」，也能在讀者心中留下清晰的「情節記憶」。又或許，最終我們能藉此找到重新回望那些「賭書消得潑茶香」的「尋常當時」更適切的距離與視角。

寫作教室

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