快訊

鮑爾把球拋給白宮！稱貿易政策明朗前「不會貿然降息」

小學生狂喊「媽祖我愛你」 白沙屯媽衝上埔鹽國小司令台停駕賜福

血債血償？巴國批印度「點燃地獄之火」 誓言報復「討回每滴血」

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／及早接觸科技業！高中生學半導體 9校跨縣市開課

聯合報／ 好讀周報
教育部推動高級中等學校跨校遠距教學課程計畫，透過跨縣市合作共享資源。（圖／教育部提供）
教育部推動高級中等學校跨校遠距教學課程計畫，透過跨縣市合作共享資源。（圖／教育部提供）

文／記者許維寧

為應對數位學習環境及遠距教學發展，教育部國教署推動「高級中等學校跨校遠距教學課程計畫」，透過跨縣市合作共享資源，高雄市三民高中及和台北市永春高中等9校聯合開設半導體科技與應用課程，學生可跨校交流、討論，也能提升教師遠距教學能力。

高雄市三民高中、台南市永仁高中、嘉義縣竹崎高中、台北市萬芳高中、台北市中崙高中、花蓮縣海星高中、台北市內湖高中、台北市永春高中及苗栗縣苗栗高中9校，聯合開設「半導體科技與應用」課程，課程透過Canva製作教學簡報，並運用Padlet建立討論板，促進學生跨校交流。

教育部也表示，學生也參與線上海報展展示學習成果、提升實作能力，課程亦安排參訪日月光體驗中心及成功大學半導體中心，讓學生深入了解半導體產業發展。根據課程問卷調查，78.1%的學生認為課程對學習半導體原理幫大，68.8%的學生表示課程提升了對半導體產業的興趣。

又以國立竹科實驗高中與國立北門高中為例，教育部表示，兩校在上學期聯合開設「智慧科技應用」課程，導入人工智慧、物聯網及Python程式設計等內容，學生透過Google Classroom、Zuvio等數位學習平台學習，並結合Tinkercad進行電路模擬。教師也成立小組團隊，定期分享教學經驗與資源交流。

另外，新北市立樹林高中與板橋高中合作開設「科學中的社會議題」課程，課程設計圍繞電車議題與友誼，透過提問、觀察、價值判斷等，培養學生的批判思考與哲學思辨能力。教師團隊透過共備會議協作課程規畫，並舉辦公開觀議課提升教學品質。

教育部國教署表示，期望更多學校參與計畫，透過跨校遠距教學促進課程資源共享，提升教師在遠距教學方面的能力，縮短城鄉教育差距。

半導體 好讀周報 數位學習 遠距教學

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

114公立高中教師甄選 6452人報名預計1323人進入複試

寒假後擬上3天課才放春節 教育部：待與各界會商

從馬祖出發！2馬祖高中生入選「百億圓夢計畫」 靠國家資源走向世界

教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠：遺憾！市府持續推動

相關新聞

圖表看時事／台幣狂升抓緊機會換日幣！川普關稅衝擊 圖解匯率、油價變化

台幣暴力升值，昨盤中升至廿九元價位，面對台幣的「升值之亂」，中央銀行總裁楊金龍昨舉行記者會對市場信心喊話，他表示，央行調...

好讀周報／及早接觸科技業！高中生學半導體 9校跨縣市開課

為應對數位學習環境及遠距教學發展，教育部國教署推動「高級中等學校跨校遠距教學課程計畫」，透過跨縣市合作共享資源，高雄市三...

時事新聞／毒品偽裝電子菸！「喪屍菸彈」奪命事件揭開黑幕

近期一起毒駕致死事件引發社會關注，揭露了新興毒品「喪屍菸彈」的嚴重危害。新北市黃姓男子於2024年7月吸食含有「依托咪酯」的非法電子煙後，毒駕撞死一名員警…

圖表看時事／澳洲萊豬登台…專家：堅持標示來源國 一圖看萊劑禁令轉變、對人體影響

美國關稅戰壓力籠罩之際，首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣，專家認為政府恐擋不住美國要求放寬、解除對美豬牛的進口限制的壓力，但...

好讀周報／AI無法取代的工作！起源於中世紀 可執行多樣化複雜工程

未來AI似乎將取代許多白領階級的工作。然而，有一項專長，AI不容易取代，那就是工具人（handyman）。從基本維修到複...

紐時賞析／人工智慧治療師「話療」 幫助客戶感覺變好

The quest to create an artificial intelligence therapist has...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。