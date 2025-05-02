閱讀數學／聳立在AI面前的數學高牆（上）
去年底GPT-o3推出後，在許多評測上都有重大的突破。然而，或許是這一年多來AI的進展太快，大家都有些麻木。起先我們也沒特別關注，直到看見某個指標——FrontierMath 25%的問題被解決了！？
等等，這可是其他大型語言模型只解出不到2%的超難題庫。當代最傑出的數學家之一，陶哲軒(Terence Tao)在2024年11月時還下了評論：
「這些問題極具挑戰性……我認為它們至少在未來幾年內都會對人工智慧構成阻礙。」
然後，這個阻礙幾個月就被突破了嗎？
▍人類 vs. 語言模型，數學是最後堡壘？
在大型語言模型的測試中，數學常常被拿來提出來討論。某些人甚至認為它就像是進擊巨人裡的城牆一樣，是大語言模型無法攻克，人類展現智慧的最後淨土。這樣的想法主要是基於兩大原因：
➊ 數學需要高度的抽象思維和嚴密的邏輯推理能力。
➋ 最尖端的數學領域可供 AI學習的訓練數據非常有限。陶哲軒就曾指出，FrontierMath 中許多問題的相關訓練數據「幾乎不存在」。連帶導致模型缺乏相關的知識。
因此，數學對目前的語言模型來說是一個極具挑戰性的領域。GPT3剛公佈時就展現驚人的文字撰寫能力，但數學表現卻不如預期。後來陸續有人拿最新的模型去考試，數學也往往是進步最慢，考最差的一個科目。
不過，儘管如此，還是有越來越多的數學題目被語言模型攻克。人們又因此設計了更難的測試題庫，從最早中小學等級的GSM-8K，到奧數等級的Omni-Math，還有十一月才誕生的FrontierMath，這道迄今為止最高聳的數學之牆。
FrontierMath 收錄的數學問題範圍涵蓋數論、組合學、代數幾何、群論、拓撲學等多元領域。不僅有挑戰性的競賽題，還有直接來自當前數學家正在面對的研究問題。更重要的是，所有問題都是全新且未發表的。可以確保模型無法利用其訓練數據中的類似問題來獲得正確答案。
（未完待續）
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