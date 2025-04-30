語文一點通／世上只有媽媽好——歷史上著名的三大母親

每年五月，最受大家關注的節日當屬母親節了，在這一天，人們總會以各種不同的形式來慶祝並感恩母親的辛勞。

在我國的歷史、文學中也有許多名垂千古的模範母親，百姓傳頌著她們的故事，騷人墨客為她們立傳作贊，其中最為大家熟知的母親有三位，分別是：為了孩子的學習成長到處搬家的「孟母」、北宋文學家歐陽脩的母親「歐母」，以及在孩子背部刺上「盡（精）忠報國」的岳飛母親「岳母」。孟母及岳母的故事，相信大家一定耳熟能詳，甚至可以說是一路聽著她們的故事長大的，這裡就不再多做介紹，今天我們要來認識三大母親之一的「歐母」，希望同學們跟著吳桐老師學習完後，能更加體會到母親的辛苦及偉大。