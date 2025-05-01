新聞中的公民與社會／聯合哄抬價格挨罰 公平會的功能是什麼？

一、時事掃描

食品廠大成、泰山因舊案遭公平會裁處罰鍰 分別為300萬元及200萬元 國內兩大食品廠大成（1210）、泰山（1218）被公平會裁處書罰，泰山被罰新台幣200萬元、大成也公告收到公平會裁處書處罰鍰新台幣300萬元；這是多年前的舊案，對於公司營運無重大影響。大成公告指出，因111年6月調漲價魚飼料價格，遭民眾檢舉違反公平交易法，接獲公平會訊息後也到會陳述及提供書面說明，1日收到罰鍰新台幣300萬元整。泰山也是於111年6月遭檢舉魚飼料調漲價格，收到公平會訊息後亦到會陳述及提供書面說明，收到的罰鍰為200萬元，依處分書期限內繳納罰鍰。公司營運正常，無重大影響。【2025/4/1經濟日報】

二、命題趨勢

公平交易委員會執掌調查處理事業各種妨礙競爭的行為，包括獨占、結合及聯合等限制競爭行為及不公平競爭行為，辦理違法案件之查處。近期開罰之聯合行為案例：新竹城隍廟埕內小吃攤商公告同日漲價、草花協會調漲四季草花價格。此新聞的關鍵詞：公平交易委員會、聯合行為、寬恕政策、行政程序、陳述意見權、行政救濟等。

三、牛刀小試

行政院公平交易委員會(公平會)接獲民眾檢舉，全興、大成長城、福壽、泰山、漁大等5家魚飼料業者於同一天漲價、調漲金額一致。公平會調查後發現，這5家業者經營條件及成本結構各不相同，呈現成本增加金額不一，調漲金額相同之不合理現象，而且業者可以提出多元且具競爭性的調漲方案，透過競價爭取客戶，但是卻沒有業者緩漲或低於競爭同業之漲價金額以拓展市場，有違商業行為之經濟合理性；部分業者在公平會調查期間，有提供書面證據或出席相關陳述會議。公平會經綜合查證後決議，分別處全興400萬元、大成長城300萬元、福壽及泰山各200萬元、漁大100萬元，總計1,200萬元的罰鍰。從行政法規來檢視此案例，何者「不符合」現行規範？

(A)業者不服罰鍰處分，可依法申請國家賠償、或是進行民事訴訟

(B)參與此行為之業者，若利用寬恕政策，可申請減輕或免除罰鍰

(C)業者提供書面證據或出席陳述會議，屬於行政程序之民主原則

(D)魚飼料業者同一天通知調漲相同價格，聯合行為遭公平會重罰

答案：A

解析：公平交易法第48條第1項：「對主管機關依本法所為之處分或決定不服者，直接適用行政訴訟程序。」因此業者收到行政處分後，直接提起行政訴訟，不必先提起訴願；不符合國家賠償、也不適用民事訴訟。

四、歷屆試題

某地區網路服務市場原本共有六家廠商，今年經併購後減少為四家。在不考慮其他條件下，前述變動對該地區廠商聯合漲價難易度的影響，下列哪項分析最合理？(2023分科)

(A)因彼此競爭激烈，消費者容易找到替代品，提升聯合漲價的難度

(B)因網路使用便利性提高，吸引更多人使用，提升聯合漲價的難度

(C)用戶共享網路服務，使廠商營運成本降低，更容易形成聯合漲價

(D)競爭家數減少，廠商為了獲取更高的利潤，更容易形成聯合漲價

答案：D