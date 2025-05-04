寫作教室／「假設題型」重返會考？下筆前仔細審題 奪分關鍵曝光

隨著心測中心公布「預試題」〈癌末少女的選擇〉（後文簡稱〈癌〉），「假設題型」又久違的回歸到「會考／基測」的出題範圍裡。

自95年基測寫作能力測驗（試辦）施行，過去僅有97年〈當一天的老師〉（後文簡稱〈當〉）符合假設題型的定義。因其說明雖未限定文中「必須」假設自己是老師（滿分樣卷有自己在老師安排下，教學低年級的一日「真實」經驗書寫），但說明中的「如果」二字，仍標定其「假設題型」的屬性，多數考生亦以「假如」自己是老師的前提寫作。本文便以此二題來解讀「會考／基測」中此題型的題目類型與內容範圍。

相較學測，因考生學習歷程的階段差異，「會考／基測」的假設題型在類型與範圍上均「有所限縮」。首先是題目類型──學測考題多變，既有人物扮演（〈漂流木的獨白〉），也有時空穿越（〈如果當時〉）。而〈當〉、〈癌〉兩題在類型上則皆屬「人物扮演」，且不同於「漂流木」此類較無交接機會的物事，此二題均為日常中或有所接觸（老師），或可能見聞的身分（癌末少女）。

內容範圍上，〈漂流木〉可自行選擇要如何看待人類與自然關係：可指責、示警，亦可原諒、共存。〈如果當時〉自由度則更高：既可自自身生命或歷史時空擇一書寫，更可自由決定介入時的身分、方式，以及最終造成的影響。

而〈當〉、〈癌〉兩題，前者限制時間（當一天的老師），避免考生偏題至校務組織、班級組成，甚至課程進度等背景，以便集中筆墨，敘述自身作為、背後用意。〈癌〉則更限制考生僅能以該少女的身分，在是否「冷凍保存身體，待多年後醫療更進步時解凍復活」擇一立場，並陳述理由，以免考生受題目中的其他資訊干擾，節外生枝於社會輿論、冷凍方案（如與家人一同冷凍）及施行價格（145萬會否造成家庭重負）等議題。

是故，因應此種「限縮」的出題方式，寫作時更應仔細審題，避免不必要的背景敘述與外型描寫，而針對該題要求的作為、想法，具體敘事；立場、理由，有力論證，方能成功取分。