好讀周報／方濟各辭世…墓穴不裝飾、不葬梵蒂岡 生前整頓教廷挨批

文／陳韻涵輯

教廷梵蒂岡宣布，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日上午7時35分安息主懷，享壽88歲，死因為腦中風和心臟衰竭。

第266任教宗方濟各生於阿根廷，是1300年來首位出身拉丁美洲的教宗。

方濟各20日在復活節當天，乘坐白色教宗座駕繞駛聖伯多祿廣場（St Peter's Square），近距離問候高呼「教宗萬歲」的群眾，隨後出席聖伯多祿大殿（Saint Peter's Basilica）舉行的活動為信眾祈福。這是方濟各2月重病以來，首次長時間公開露面，不料翌日與世長辭。

●久病剛出院 鞠躬盡瘁

梵蒂岡衛生局副局長阿爾坎吉利（Andrea Arcangeli）表示，方濟各患有高血壓、糖尿病和支氣管擴張症，2月14日因雙肺肺炎入住羅馬傑梅利醫院接受治療，3月23日才出院。教宗醫療團隊負責人透露，方濟各住院期間曾出現急性呼吸衰竭的症狀，一度病危。

方濟各出院前，醫師叮囑仍須休養兩個月，但他堅守崗位、鞠躬盡瘁，臨終前夕接見美國副總統范斯及克羅埃西亞總理普蘭科維奇。

「梵蒂岡新聞」報導，樞機主教法雷爾（Kevin Farrell）21日宣布教宗「回歸天父的家」時，形容方濟各「畢生致力服事上主和祂的教會，他教導我們以忠誠、勇氣和博愛活出福音的價值，尤其關愛窮人和邊緣人」。

●辭世前一天 出席彌撒

方濟各復活節主日當天最後一次搭乘座駕，近距離接觸信眾。美聯社

復活節20日當天，方濟各出席聖伯多祿廣場的大禮彌撒，並在陽台露面與信眾揮手致意且渴望搭乘敞篷座駕繞行廣場，近距離問候信眾。

方濟各起初有些畏怯，他問貼身護士斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti）說：「你相信我做得到嗎？」

斯特拉佩蒂安撫並鼓勵教宗，隨後方濟各乘車繞駛廣場，這是他久病出院後首次，卻也成為此生最後一次繞場問候信眾。行程結束後，方濟各顯得精疲力盡卻心滿意足，他向斯特拉佩蒂道謝說：「謝謝你，讓我重返廣場。」

方濟各公開露面期間，沒有使用供氧管線或其他醫療輔助設備。20日晚上，方濟各平靜享用晚餐；21日凌晨5時許出現身體不適的症狀，守護人隨即採取緊急措施；1個多小時後，教宗伸手向斯特拉佩蒂道別，隨後陷入昏迷。

死亡證明顯示，方濟各死於「腦中風、昏迷和不可逆的心臟衰竭」。

●不遵傳統 不葬梵蒂岡

教宗靈柩23日移靈聖伯多祿大教堂供瞻仰遺容3天，數以萬計的信徒24日向他致上最後的敬意。法新社

傳統上，教宗的遺體安葬在聖伯多祿大殿的地下石室，但方濟各2022年簽署遺囑，表明希望長眠古老的瑪利亞聖殿。這讓方濟各成為逾1世紀以來，首位不長眠梵蒂岡的教宗。聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore）是羅馬四大宗座殿堂之一，方濟各每次出訪前後都會在那裡祈禱，將他的意念託付給無染原罪聖母，並感謝她的溫柔與慈愛。

此外，方濟各叮囑墓穴「簡樸、不加裝飾」，銘文只刻拉丁文的教宗名「Franciscus」。

梵蒂岡發言人表示，方濟各23日移靈聖伯多祿大殿，葬禮26日於聖伯多祿廣場舉行。

教座出缺期間，由法雷爾樞機主教擔任教會臨時領袖，他與3名助理會銷毀方濟各所屬、象徵教宗權威的「漁人權戒」（Fisherman's Ring）和鉛璽銷毀，以防遭人冒用。

●怎麼選／秘密會議選教宗 黑白煙判斷結果

教宗葬禮後的2周至3周，樞機主教團（College of Cardinals）成員會在西斯汀禮拜堂（Sistine Chapel）召開推選教宗的秘密會議，選出全球天主教會與教徒的新領袖。

延續數百年的教宗選舉秘密會議（conclave）源自拉丁文「cumclave」，意指「用鑰匙上鎖」。在閉門會議期間，樞機選舉人會在沒有電子產品可用且與外界隔絕的情況下，於西斯汀禮拜堂票選新教宗。新教宗由樞機主教團成員互選產生，這些成員中有近80%由方濟各任命，提高繼任者延續他任內政策的可能性。

樞機主教團的成員必須在80歲以下，總人數在傳統上設有120人的上限。但截至6日，全球共有252名樞機主教，其中135人符合選舉人的資格。

投票時，選舉人會將候選人的名字寫在選票上，投入祭壇上的聖杯。首日下午進行首輪投票，翌日起，每天早上和下午可投4輪；日復一日，直到選出新教宗。

計票完成後，所有選票隨即丟進西斯汀禮拜堂的火爐銷毀，此爐配置會產生黑煙或白煙的化學物質；外界會觀察煙囪排放的煙霧顏色，黑煙表示新教宗人選難產，白煙表示已選出新教宗。

●看問題／打貪打醜聞 拔擢女性 進步派作風 保守派批

教宗方濟各領導羅馬天主教會12年，大力倡議憐憫與和平，致力教廷改革，並對神職人員性侵醜聞採取行動。

路透報導，方濟各2013年以黑馬之姿當選教宗，臨危受命處理神職人員性侵與掩蓋醜聞。方濟各強調透明與問責，糾舉涉及不法的神職人員，推動一系列具體改革措施，包括公開梵蒂岡檔案，強制通報可疑性侵案件和任何試圖掩飾不法的行為。

另據法新社報導，方濟各對羅馬教廷進行結構性改革，下放權力並提高一般教友與女性在教會內的地位，其中改革「世界主教會議」（Synod of Bishops）的內容包括接受女性成員，但女性能否出任執事等重大決策將待今年稍晚才會有結果。

方濟各另整頓梵蒂岡不透明、充斥醜聞的財政，2014年成立經濟秘書處打擊貪腐，加強審查負責投資的「宗教事務銀行」（Vatican Bank，又名梵蒂岡銀行），至少關閉約5000個帳戶。