好讀周報／鮭魚洄游示警！河川汙染改變幼魚習性 增被獵風險

文／陳韻涵輯

新聞故事：瑞典農業科學大學研究發現，受藥物汙染的河水改變鮭魚的洄游行為，研究結果10日刊登於「自然」期刊。

美國「有線電視新聞網」報導，鮭魚是洄游性魚類，幼魚從淡水河孵化，順流而下並進入海洋成長，數年後再溯河返回淡水棲地繁衍後代。

不過，瑞典農業科學大學的最新研究發現，用於減緩焦慮的藥物「服利寧」（clobazam）累積在鮭魚腦中，讓鮭魚迅速通過水壩障礙，以更快的速度進入海洋。這種變化看似對鮭魚有益，但研究人員指出，任何因人類活動而改變的動物行為，尤其是干涉其精神狀態的物質，皆應視為警訊。

服利寧是一種「苯二氮平類藥物」（BZD），用於預防癲癇發作、治療焦慮及與焦慮相關的睡眠障礙。

未參與研究的美國愛達荷大學漁業系教授考迪爾（Christopher Caudill）指出，魚類的神經系統與哺乳類動物相似，魚類極易受到人類神經化學藥物的影響。

研究共同作者、澳洲格里菲斯大學生態學講師米凱蘭傑利（Marcus Michelangeli）表示，文獻指出BZD會改變大西洋鮭魚（Salmo salar）的行為，但這些研究大部分在實驗室中進行，分析短程移動的數據。米凱蘭傑利說：「我們的研究採取不同方法，追蹤幼鮭在自然環境中，從河流到海洋的完整移動過程，且水中的藥物濃度與魚類在自然環境中實際暴露的濃度相同。」

研究人員將730條幼鮭分為實驗組與對照組，實驗組幼鮭的體內植入緩釋藥物，對照組的體內則是無藥性的植體。研究人員利用「無線射頻辨識」（RFID）技術，追蹤監測幼鮭，讓牠們從瑞典中部的達爾河（Dal River）順流而下，途經水庫、急流，穿越兩座水壩，最終抵達波羅的海，耗時約10天至13天。

研究發現，接觸服利寧的鮭魚抵達海洋的比例高於對照組，通過水壩的速度比對照組快上數倍，而成功率也是對照組的兩倍以上。研究人員認為，服利寧可能降低幼鮭的恐懼感，短期內提高鮭魚的遷徙成功率，但也可能增加牠們在海洋中被掠食的風險，降低存活與洄游返鄉繁殖的機率，凸顯藥物汙染對野生動物造成的風險。