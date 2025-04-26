科學人／發現前所未有的全新顏色 只有五個人見過的「Olo」

在我們所知的色彩光譜之外，是否存在還沒被人類雙眼捕捉的顏色？ 一群科學家大膽宣稱，他們透過一項創新的實驗技術，讓人們體驗到一種前所未有的色彩，並將其命名為「Olo」

這項發表在《科學進展》(Science Advances) 期刊上的研究成果，不僅挑戰了我們對色彩感知的既有理解，更開啟了探索人類視覺極限的新視野。

人類如何看見色彩？

人類主要利用視網膜中的三種類型的錐細胞（L錐、M錐、S錐）來感知不同波長的光。L錐對紅光敏感，M錐對綠光敏感，而S錐則對藍光敏感。這三種錐細胞的共同工作使我們能夠看到紅、綠、藍的組合，進而感知所有可見的顏色。但儘管科學家已經對色彩感知有了長時間的研究，仍然無法解釋我們眼睛可能未能感知到的光譜範圍。

直接刺激視網膜，看見全新色彩「Olo」

這個突破性的發現來自加州大學柏克萊分校和華盛頓大學的研究團隊，他們成功讓人類看到了從未見過的顏色。科學家們通過一種叫做「Oz」的技術，直接刺激眼睛中負責感知色彩的錐細胞，讓人類體驗到一種新發現的色彩——「Olo」。

研究團隊首先選定了小鼠作為實驗對象，利用自適應光學掃描技術來繪製視網膜區域的錐細胞分布，尤其是對M錐細胞進行精確定位。接著，團隊使用雷射脈衝技術，在每個目標細胞上進行精確的光刺激。這個過程只激發M錐細胞，並確保不干擾其他感光細胞的活動，從而創造出一種全新的視覺體驗，這便是所謂的「Olo」色。

前所未有的色彩體驗：高飽和的藍綠色

透過這種高精度的刺激，五位參與者（包括部分研究人員）首次體驗到了「Olo」這種前所未有的色彩。參與者一致將其描述為一種極為鮮明的藍綠色，但他們強調，這種顏色的飽和度遠高於日常生活中的任何顏色。正如加州大學柏克萊分校的電機工程師任吳所說：「我們原以為這是一種從未見過的色彩訊號，但實際上，當我們看到它時，它的飽和度超乎我們的想像。」

為了幫助外界理解，研究團隊提供了一張青綠色的方塊圖像作為參考，但他們也指出，這種色彩的真實體驗無法透過螢幕或文字準確呈現。

與Olo最接近的顏色。

「Olo」真的是全新的顏色嗎？

為了證實「Olo」確實屬於全新色彩，研究團隊進行了色彩匹配實驗。參與者被要求將「Olo」色塊與其他可調整色調和飽和度的顏色進行比較。實驗結果顯示，參與者需要加入大量白光來降低「Olo」的飽和度，才能與現有的單色光相匹配。這表明，「Olo」的色彩位於人類視覺範圍之外，是一種超出我們通常感知的顏色。

這項發現立即引起了視覺科學界的廣泛關注和討論。部分科學家認為，「Olo」只是一種透過M錐細胞活動所產生的視覺，並非真正的全新色彩。他認為這項研究的價值在於展示了M錐細胞的視覺機制，但並未發現全新的色彩。

研究人員指出，這項技術有助於深入了解色盲的機制，並可能成為未來治療色盲的工具。利用模擬第四種錐細胞的體驗，研究人員有望開發出新的治療方法。此外，這項技術未來也有望增強正常人的視覺能力，使我們對色彩的感知更為豐富。

（本文出自2024.04.23《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）